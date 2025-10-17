İstikrar ve refah bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme ve Bütçe Bağlama Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı’nda ortaya koyulan vizyon doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek, fiyat istikrarını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Yılmaz, “Türkiye’nin küresel ekonomideki rekabet gücünü arttırırken, elde edilen refahın toplumun tüm kesimlerine dengeli ve kapsayıcı yansıtılmasını temin edecektir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile hazırlanmış 2026 yılı bütçesi tüm bu özellikleri ile 'istikrar ve refah' bütçesidir" dedi.

EN FAZLA ÖDENEK EĞİTİME

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin 16 trilyon 216 milyar lira olacağını ifade eden Yılmaz, sosyal yardım ve destekler için bütçeden 917 milyar lira kaynak ayırıldığını, bu tutarın 2026 yılı bütçesinin yüzde 4,8’ine denk geldiğini kaydetti. Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’na 2026’da 1 trilyon 944 milyar lira ödenek öngörüldüğünü, yükseköğretimi de dâhil edildiğinde eğitim bütçesinin 2 trilyon 896 milyar liraya yükseldiğini ve bütçeden yüzde 15,3 ile en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirtti.

SAĞLIK HİZMETLERİNE 1,5 TRİLYON TL KAYNAK

Sağlık hizmetleri için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayrıldığını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşmaktadır” dedi.

DEPREM HARCAMALARINA 653 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 7 Şubat 2023’teki depremlere son 3 yılda merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarında kaynak ayrıldığını da söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. 2026 yılında bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.” Yılmaz, 2023’te bütçe açığını yüzde 5,1, deprem harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 1,6 olduğunu sözlerine ekledi. 2024’te yüzde 4,7 olarak gerçekleşen bütçe açığının deprem harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 3’ü bulduğunu bildiren Cevdet Yılmaz, 2025 yılı sonunda bütçe açığının yüzde 3,6, deprem harcamaları hariç yüzde 2,8 olarak tahmin edildiğini vurguladı.

İŞSİZLİK HEDEFİ YÜZDE 8,4

Cevdet Yılmaz, ekonominin 2026’da yüzde 3,8 büyümesini beklediklerini ifade etti. Yılmaz, "Öngörülen büyüme oranı çerçevesinde iş gücüne katılım oranının yüzde 54,4’e çıkacağını, istihdamın da 730 bin kişi artacağını söyleyerek, “İşsizlik oranının yüzde 8,4’e gerilemesi beklenmektedir” dedi. Yılmaz, ihracatın bu yıl 273,8 milyar dolara 2026 yılında ise 282 milyar dolara ulaştırma yönündeki hedefi koruduklarını belirterek, “2025 yılı sonunda turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara ulaşmasını, 2026 yılında ise 68 milyar dolarla yeni rekorlar kırmasını öngörmekteyiz” diye konuştu.

SOSYAL HARCAMALARA 2.3 TRİLYON TL

Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2026 bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüldüğünü bildiren Yılmaz, “Mesken aboneleri için doğal gazda %43, elektrikte düşük kademede %57 oranında faturalarda devlet desteği uygulanıyor. Bu kapsamda, vergi istisnası yoluyla 2026'da tüm çalışanlarımızın gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlamış oluyoruz. Sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır” bilgisini paylaştı.

YATIRIMLARA 2 TRİLYON LİRA

Tarıma 2026 yılı bütçesinde 888 milyar lira kaynak tahsis edildiğini bildiren Yılmaz, “Reel kesime 713 milyar lira ödenek öngördük. Savunma harcamaları için 1,2 trilyon lira, iç güvenlik harcamaları için 953 milyar lira olmak üzere savunma ve güvenlik sektörü için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıyoruz. 2026 bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 2 trilyon 7 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar, 2026 yılı bütçemizin yüzde 10,6’sına denk gelmektedir” dedi.

Faize 2,7 trilyon

Cevdet Yılmaz, Gelir Vergisi'nden 3,5 trilyon lira, Kurumlar Vergisi'nden 1,63 trilyon lira, ÖTV’den 2,532 trilyon lira, KDV’den 3,993 trilyon lira, diğer vergi gelirlerinden 2,128 trilyon lira, vergi dışı gelirlerden ise 2,433 trilyon lira elde edileceğini açıkladı. Yılmaz, 2026'da personel giderlerinin 5,5 trilyon lira, mal ve hizmet alım giderlerinin 1,2 trilyon lira olacağını belirterek; cari transferlere 6,8 trilyon lira, sermaye giderlerine 1,3 trilyon lira, borç verme giderlerine 397 milyar lira, yedek ödeneklere 375 milyar lira, faiz giderlerine ise 2,7 trilyon lira ödeneceğini sözlerine ekledi.







