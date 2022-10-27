Ekonomi İstinat çökmeleri arsa maliyetinden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstinat çökmeleri arsa maliyetinden

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, derin kazı inşaatlarında, istinat duvarı çökmelerine karşı ‘geoteknik’ mühendislerinin bulunmasının önemine değindi. Kamanlı, “Bölgelerde artan arsa maliyetleri, birden fazla bodrum kata ihtiyaç duyulması ile derin kazılara daha sık rastlıyoruz. Bu tür yapıların tasarımında öncelikle çok düzgün bir zemin araştırması gerekmektedir. İlave olarak derin kazının etkileşimde bulunduğu çevre yapılar yollar vs gibi parametrelerin titiz bir şekilde belirlenmesi gerekir.” dedi

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
​İstinat çökmeleri arsa maliyetinden
Prof. Dr. Mehmet Kamanlı.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, konuya ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı.

Prof. Kamanlı,Bölgelerde artan arsa maliyetleri, birden fazla bodrum kata ihtiyaç duyulması ile derin kazılara daha sık rastlıyoruz. Bu tür yapıların tasarımında öncelikle çok düzgün bir zemin araştırması gerekmektedir. İlave olarak derin kazının etkileşimde bulunduğu çevre yapılar yollar vs gibi parametrelerin titiz bir şekilde belirlenmesi gerekir” dedi.

HER PARAMETRE ÇOK ÖNEMLİ

Derin kazılar, iksa sistemleri, dayanma yapılarının hesap ve tasarımlarında geoteknik anabilim dalının önemli bir çalışma olduğuna vurgu yapan Kamanlı, “Bu alanda profesyonelleşmiş kişiler eşliğinde gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kazı çukurları ile ilgili her türlü zemin etüdü, proje, imalat, kontrol ve performans ölçümlerinin her noktası çok önemli. Zemin etütleri kapsamında hem arazi deneyleri hem de zemin cinslerine uygun laboratuvar deneyleri yapılmalıdır. Özellikle yapıların her özelliğinin iyice incelenmesi gerekir ki kazalara mahal verilmesin. Bunların yanı sıra tasarım hesapları da çok önemlidir. Kısacası her noktanın iyice incelenip detaylandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

TASARLAYANDAN UYGULAYANA DENEYİM

Konu ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2018’de bir genelge de yayınladığını hatırlatan Kamanlı, “Bu genelgede kazı çukurları ile ilgili her şeyin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu genelgede verilen esaslara göre tasarlanan uygulanan bir derin kazıda herhangi bir problem olması beklenmez. Bu tür yapıların tasarımının ve projelendirmesinin öneminin yanında projelerin yerinde ilgili yönetmelik ve şartnamelere göre uygulanması da çok önemlidir. Bu sebeple tasarımcının yanında uygulayıcı firmanın da yeterli bilgi birikimine, güçlü bir makine parkına ve uygulama tecrübesine sahip olması önemlidir. İlgili yönetmelik ve şartnamelere göre tasarımın ve uygulamanın yapılması büyük faciaların önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

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