İTO Başkanı Avdagiç'ten EYT değerlendirmesi: Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EYT’nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

"İŞLETMELER SÜRECİ EN UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜYECEK"

İşletmelerin EYT sürecini en uygun şekilde yürüteceğini belirten Avdagiç, "Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken, iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz. — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) December 28, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını duyurdu. EYTde yaş sınırı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. EYT düzenlemesi Mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşacak. Peki EYTlilerin ilk maaşı ne zaman hesaplarına yatacak? Milliyet Yazarı Cem Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ben kısa süre içerisinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayında yasalaşırsa vatandaşlarımız şubat ayında emeklilikle ilgili müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilirler. dedi. ŞUBAT AYINDA MAAŞ BAĞLANIRKonunun tamamen SGK’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen Kılıç, Aylık talep tahsis belgeleri yapılarak bir an önce ilgili kişilerin talepleri cevaplanmış olacak. Şubat ayından itibaren de aylıklar bağlanır. dedi. Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte detaylar.. BiP'te paylaş

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