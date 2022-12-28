Ekonomi İTO Başkanı Avdagiçten EYT değerlendirmesi Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Avdagiç'ten EYT değerlendirmesi: Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. "EYT’nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İTO Başkanı Avdagiçten EYT değerlendirmesi: Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz
İTO Başkanı Şekib Avdagiç.

İTO Başkanı Avdagiç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EYT’nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

"İŞLETMELER SÜRECİ EN UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜYECEK"

İşletmelerin EYT sürecini en uygun şekilde yürüteceğini belirten Avdagiç, "Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok

Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını duyurdu. EYTde yaş sınırı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.
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EYT düzenlemesi Mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşacak.
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Peki EYTlilerin ilk maaşı ne zaman hesaplarına yatacak?
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Milliyet Yazarı Cem Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ben kısa süre içerisinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayında yasalaşırsa vatandaşlarımız şubat ayında emeklilikle ilgili müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilirler. dedi.
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ŞUBAT AYINDA MAAŞ BAĞLANIRKonunun tamamen SGK’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen Kılıç, Aylık talep tahsis belgeleri yapılarak bir an önce ilgili kişilerin talepleri cevaplanmış olacak. Şubat ayından itibaren de aylıklar bağlanır. dedi.
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Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. ifadelerini kullandı.
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YAŞ ŞARTI YOKCumhurbaşkanı Erdoğan, Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan sistemi eski sistemdeki SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli kılıyoruz. diye konuştu.
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Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlere de güzel haberi duyurdu.
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İŞVERENE DESTEKTaşerondan kadroya alınandan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenleme hazırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemesinde güçlük çekmemek için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyoruz.
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Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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Her vatandaşımızın tecrübesine ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyecek çalışanlarımız için sosyal sigorta teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki EYT zirvesi sonrası düzenlemenin detaylarını duyurdu. EYT'de yaş sınırının olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan işverenlere de müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemesinde güçlük çekmemesi için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyoruz." dedi.

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