İzinsiz tescilli ürün satana hapis ve para cezası

Palandöken, yazılı açıklamasında, markaları ve tescilli ürünleri hukuken korumaya yönelik düzenlemelere dikkati çekti.

Bu kapsamda, tescilli markayı izinsiz kullanmanın hapis cezası gerektirdiğini ifade eden Palandöken, "İzinsiz tescilli markalı ürün satışının cezası büyük. Ülkemizde tescili yapılmış bir markanın, sahibinin izni olmadan kullanılmasının 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası var. Hiç kimse ve hiçbir işletme tescilli bir markanın sahibinin izni olmadan satış, dağıtım, ticaret yapmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmanın, bu ürünleri satmanın, dağıtmanın, ihraç etmenin, ticari amaçla elde bulundurmanın karşılığının hapis ve para cezası olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Marka üzerindeki haklar hukuken açıkça belirtilmiş. Hapis ve para cezasıyla karşılaşmamak için kesinlikle tescilli bir ürün izinsiz satılmamalı. Satan ya da markayı kullanan bir işletme görüldüğünde ya da kendi ürünlerinin marka taklidi olduğu fark edildiğinde de bildirilmeli. Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi, üretenlerin de ortaya çıkarılmasını sağlaması, üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde bir cezaya hükmedilmiyor. Marka taklidi ahlaki ve ticari açıdan da kesinlikle doğru değil."

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