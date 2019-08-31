İzmir, ihracatta hedef ülke Çin'i ağırlayacak

Geleceğin ticaretine yön vermeyi hedefleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül'de 88. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Çin'in de partner ülke olarak katılacağı fuar, iki ülkenin iktisadi açıdan güçlü yönlerini sergilemesine, kültürel özelliklerini tanıtmasına fırsat sağlayacak. Söz konusu katılımla, Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerini daha ileri boyuta taşınacak.

Uluslararası bir ticaret platformu olarak firmalara yeni yatırım ve iş fırsatları sunan fuar kapsamında ayrıca şirketler arasında görüşmelerin yapılacağı "İzmir İş Günleri" gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Eximbank ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yanı sıra Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerince yapılacak sunumlarda, Türkiye'nin mal ve hizmet tedariki ile yatırımlar konusunda sunduğu potansiyel, katılımcı heyetlere aktarılacak ve yeni iş birliklerinin temeli atılacak.

İEF ve İzmir İş Günleri kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında ve DEİK koordinasyonunda Türkiye-Çin İş Forumu düzenlenecek. Bu çerçevede çeşitli alanlarda iş birliği mutabakatlarının imzalanması öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı, 40 ülkeden gelen ve aralarında 16 bakanın 5 bakan yardımcısının bulunduğu 160 kişilik resmi heyete ev sahipliği yapacak. Söz konusu heyetler, ülkelerin ticaret ve sanayiyle ilgili bakanlık bürokratları, sanayi ve ticaret odaları ile çeşitli kuruluşların temsilcilerinden oluşacak. Bu yönüyle fuar, katılımcılara, küresel ekonomideki gelişmeler ve ülkeler arasındaki ikili ilişkilere yönelik görüş alışverişinde bulunmaları için de fırsat tanıyacak.

REKLAM

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından başlayacak fuarda, yaklaşık 483 katılımcı tarafından ürünler sergilenecek. Geçen yıl 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen fuarın bu yıl da yoğun ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Çin'in fuara ortak ülke olarak katılımının, dengeli ve sürdürülebilir iş birlikleri için önemli bir platform sağlayacağı öngörülüyor. Fuarın, Türkiye'nin Çin'e yönelik pazara giriş faaliyetlerinin yanında, yılda ortalama 120 milyar dolar uluslararası yatırım yapan Çin'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilecek yatırımlara da katkı sağlayacağı düşünülüyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na 2017'de Rusya, geçen yıl Sırbistan ortak ülke olarak katılmıştı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, EXPO 2019 Pekin kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışında yaptığı konuşmada, “Bundan sonraki yıllarda bizim için 'Çin’den ne alabilirim' yerine, 'Çin'e ne satabilirim' dönemi başladı. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, 2018 verilerine göre, 23,6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin dünyada 3., Doğu Asya'da ise en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

EKONOMİ İhracatçılar 'Ana Plan'dan memnun

EKONOMİ İhracatta 17 ülke 5 sektör