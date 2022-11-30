Ekonomi İzmir-Selanik seferleri 31 Marta kadar durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir-Selanik seferleri 31 Mart’a kadar durduruldu

Geçen ekim ayında başlayan İzmir-Selanik feribot seferleri, yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle 31 Mart’a kadar durduruldu.

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Haber Merkezi İHA
İzmir-Selanik seferleri 31 Mart’a kadar durduruldu
11 Ekim’de Selanik-İzmir arası feribot seferleri resmi olarak başlamıştı.

2016 yılında, Türkiye ve Yunanistan nezdinde resmiyet kazanan, ancak daha sonra kesintiye uğrayan süreç, 7 Nisan 2022’de son aşamaya gelmişti.

Toplantının ardından seferlerin başlaması için gereken tüm prosedürler tamamlanmış, 11 Ekim’de Selanik-İzmir arası feribot seferleri resmi olarak başlamıştı.

Yunanistan’ın Selanik kentinden kalkan Levante Ferries feribotu, 119 yolcu 74 mürettebat ile İzmir’e gelmişti. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribotun, salı ve perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapması, seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyordu. Araç ve yolcu taşıyan feribotların turizm ve ticaret için geniş fırsatlar sağlayacağı düşünülürken, bu seferlerin yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle 31 Mart’a kadar durdurulduğu belirtildi.

Ekim ayında Ege’nin iki yakasında başlayan İzmir-Selanik ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) hattındaki seferlerin kapandığını ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Maalesef 2 ay evvel başlayan hattın nisan veya mayıs ayına kadar kapanışını yapıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. Deniz Ticaret Odası olarak mütevazı olamayacağım. 8 senedir bu hatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Defalarca Yunanistan’a gittik, Yunanistan’dan misafir kabul ettik. Ana amacı; ’Türkiye’nin ihraç yüklerini Avrupa’ya ne kadar hızlı, en maliyetsiz şekilde sokarız’dı. Bugün İzmir’den çıkış yapan sadece Çeşme’den bir firmamız var. O firmamız da Dresden Limanı’na gidiyordu. İzmir’den diğer firma İspanya’ya gidiyor. Daha öncesinde de başka bir firma Fransa’da Sete’ye gidiyordu. Avrupa’ya güneyden İspanya, Fransa, İtalya’dan giriş yapılıyor. Dünyada en fazla kira geliri getiren gemi tipi ro-ro. Bir ro-ro firması, aynı denizi kullanan iki ülke böyle bir hattı kurdu" dedi.

"İspanya’dan, Fransa’dan, İtalya’dan giriş yapılıyorken İzmir’den Selanik’e gidiş, Selanik’ten Güney Avrupa’ya, Balkanlara giriş Türkiye lojistik açısından daha iyi değil mi?" diye soran Öztürk, "Lojistik performansımız çok iyi değil. Bu da dış yatırımı etkiliyor. Sadece böyle değerlendirmemek gerekiyordu. Lojistik firmalarımızın bu hatta büyük destek vermesi gerekiyordu ama olmadı” ifadelerini kullandı.

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