İzolasyon ihtiyacı yatırıma dönüştü

Sapanca ve Afyon’daki otelleriyle turizm sektöründe yer alan NG Hotels, pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacını yatırıma dönüştürdü. Marka, Sapanca’daki ikinci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy ile bölgeye yeni bir işletme daha kazandırdı. 450 milyon lira yatırımla, 2 yıl süren hummalı bir hazırlığın sonucunda tamamlanan otel, toplam 270 oda kapasitesiyle hizmet verecek. Tesis aynı zamanda koronavirüs sürecinde Türkiye’nin ve bölgenin yeni açılan wellness ve doğa oteli olarak literatüre girdi.

Hediye Güral Gür

ARTAN TALEP BÖLGEYE YENİ BİR OTEL KAZANDIRDI