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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzolasyon ihtiyacı yatırıma dönüştü

İzolasyon ihtiyacı yatırıma dönüştü

Sapanca ve Afyon’daki otelleriyle turizm sektöründe yer alan NG Hotels, pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacını yatırıma dönüştürdü.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür sektördeki duruşlarını yeni yatırımlarla daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür sektördeki duruşlarını yeni yatırımlarla daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sapanca ve Afyon’daki otelleriyle turizm sektöründe yer alan NG Hotels, pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacını yatırıma dönüştürdü. Marka, Sapanca’daki ikinci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy ile bölgeye yeni bir işletme daha kazandırdı. 450 milyon lira yatırımla, 2 yıl süren hummalı bir hazırlığın sonucunda tamamlanan otel, toplam 270 oda kapasitesiyle hizmet verecek. Tesis aynı zamanda koronavirüs sürecinde Türkiye’nin ve bölgenin yeni açılan wellness ve doğa oteli olarak literatüre girdi.

Hediye Güral Gür

ARTAN TALEP BÖLGEYE YENİ BİR OTEL KAZANDIRDI

  • Sektördeki duruşlarını yeni yatırımlarla daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacı bölgeye olan talebi daha da hareketlendirdi. Biz de buradan yola çıkarak planladığımız yatırımı hızlandırdık” dedi. Güral Gür, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde sektörde birçok işletme mevcut otelini bile açamazken NG Hotels olarak 450 milyon liralık bir yatırım yapmamız gerçekten cesaret işi. Ülkemize ve sahip olduğumuz potansiyele inanıyoruz. Bu anlayışla yatırımlarımız sürecek.’’
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