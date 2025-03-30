Japonya ile yatırım zirvesi

Japonya ve Türkiye arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi beklenen Dördüncü Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nde (TRINS) finans, teknoloji ve inşaat sektörlerinin öne çıkması bekleniyor. Ayrıca zirve ile iki ülkenin Ukrayna’nın yeniden imarında iş birliği konularını da gündeme getirmesi öngörülüyor. Önceki yıl yıl Japon yetkililer ile İstanbul’da yapılan ikinci toplantıda Bolat tarafından Ukrayna’nın yeniden imarında Türkiye ve Japonya’nın ortak çalışmalar gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı. Bolat’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin ardından Japonya’da temaslarda bulunacak olması da dikkatleri bu konu üzerinde topladı. Bu kapsamda Japonya’daki zirvede Ukrayna’nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.