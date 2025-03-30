Japonya ile yatırım zirvesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Asya pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 24 Nisan’da Japonya’ya giderek önemli temaslarda bulunacak. Dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nde; finans, teknoloji ve inşaat sektörlerinin öne çıkması beklenirken, Ukrayna’nın yeniden imarında iş birliği imkanları da gündeme gelecek.
Türkiye, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2025 yılı için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Asya pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 24 Nisan’da Japonya’ya giderek önemli temaslarda bulunacak.
UKRAYNA’NIN İMARI ELE ALINACAK
Japonya ve Türkiye arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi beklenen Dördüncü Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nde (TRINS) finans, teknoloji ve inşaat sektörlerinin öne çıkması bekleniyor. Ayrıca zirve ile iki ülkenin Ukrayna’nın yeniden imarında iş birliği konularını da gündeme getirmesi öngörülüyor. Önceki yıl yıl Japon yetkililer ile İstanbul’da yapılan ikinci toplantıda Bolat tarafından Ukrayna’nın yeniden imarında Türkiye ve Japonya’nın ortak çalışmalar gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı. Bolat’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin ardından Japonya’da temaslarda bulunacak olması da dikkatleri bu konu üzerinde topladı. Bu kapsamda Japonya’daki zirvede Ukrayna’nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 7 MİLYAR DOLAR
Müteahhitlik, altyapı, sağlık, otomotiv, gıda, çelik, tünel ve yol gibi sektörlerde iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği projeler bulunurken Afrika, Orta Doğu ve Asya'da yatırımlar noktasında iş birliği imkanlarının geliştirilerek üçüncü ülkelerle iş birliğine gidilmesi de öngörülüyor. Böylece geçtiğimiz yıl 5,5 milyar doları bulan Türkiye-Japonya ticaret hacminin de 6-7 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.