Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, Banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,5'te sabit bıraktı. Karar 7'ye karşı 2 oyla alındı. BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullandı.