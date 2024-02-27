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Ekonomi

KAAN Kızılelma ve ANKA'nın gözü TOYGUN olacak

Aselsan'ın inovasyonlarından biri olan elektro-optik sensör sistemi TOYGUN, KAAN, Kızılelma ve ANKA-3 gibi hem insanlı hem de insansız hava araçlarında kullanılabilecek. Aselsan tarafından tasarlanan elektro-optik sensör sistemi, termal görüntüleme ve otomatik hedef tanıma gibi çeşitli görevleri başarıyla yerine getirebilen bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.

11:39 - 27/02/2024 Salı
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KAAN
KAAN

Kanada hükümeti, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta Türkiye'nin takındığı tavır nedeniyle Ankara'ya silah ambargosu uyguladı.


Bir süre elektro-optik kameraların satışını engelleyen Kanada, daha sonra bu kararından vazgeçti.


Savunma sanayii alanındaki projelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Türkiye ise bu durumu fırsata çevirerek kendi kamera sistemini geliştirdi.


TOYGUN'un kullanılacağı uçaklar


Aselsan'ın geliştirdiği elektro-optik sensör sistemi TOYGUN; KAAN, Kızılelma ve ANKA-3 olmak üzere insanlı ve insansız hava araçlarında kullanılacak.



Termal görüntüleme, otomatik hedef tanıma


Yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme yapabilen TOYGUN, tekli ve çoklu hedef takibi; otomatik hedef tanıma; lazerle hedef işaretleme ve mesafe ölçme gibi faaliyetleri gerçekleştirebiliyor.


Ayrıca, lazer nokta takibi ile hava-hava ve hava-yer görevlerine uygun hedefleme sistemi de TOYGUN'un özellikleri arasında yer alıyor.


Elektro-optik sensör ve hedefleme sistemi


Aselsan, TOYGUN'u şu ifadelerle tanımlıyor:


TOYGUN Elektro Optik Sensör Sistemi, muharip insanlı ve insansız uçak sistemleri için geliştirilecek, uçağa entegre elektro-optik sensör ve hedefleme sistemidir.


Hedef üzerinde lazer işaretleme yapma kapasitesi


Kullanım alanları, hedeflemenin yanı sıra keşif ve gözetleme olarak açıklandı.


Söz konusu sistem, lazer güdümlü mühimmatların hedefi hassas bir şekilde vurmasını sağlamak amacıyla hedef üzerinde lazer işaretleme yapabilecek.


Lazer mesafe bulma görevi


Hedefin mesafe bilgisinin sağlanabilmesi amacıyla lazer mesafe bulma görevi icra edebilecek. Hedef mesafesi, en az 35 kilometre mesafeye kadar hassas şekilde bulunabilecek.


Ayrıca, verilen koordinata, hız ve pozisyon isteğine göre bakış hattını yönlendirecek ve bakış hattı stabilizasyonu sağlayacak.


TOYGUN, hareketli ve durağan hedefleri görüntünün ortasında tutarak hız, yönelim ve koordinat bilgilerini hesaplayıp dış dünya ile paylaşacak.


TOYGUN teknik özellikleri


Sensör Çözünürlüğü: 1280x1024

Menzil: 35 km’ye kadar

NATO STANAG 3733 ile uyumlu

Sensör Ünitesi ağırlığı: 120 kg (azami)

Fasetli Cam Modül ağırlığı: 22 kg

Çalışma: -40°C ile +70°C arası



#KAAN
#ASELSAN
#TOYGUN
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