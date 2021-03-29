​Kademe’nin 2021 hedefi 60 ülkeye ihracat

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe AŞ’nin Genel Müdürü Kenan Çelik, salgının sektörlerini daraltmasına karşın 2020’de hızla büyüdüklerini belirterek, “Global kriz ve salgına rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50’lik dikey ivmeli bir büyüme ve 150 milyon liranın üzerinde ciro elde ettik. 46 ülkeye geçen yıl 70 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
YÜZDE 50'LİK DİKEY İVMELİ BÜYÜME
- Dünyada yaşanan ekonomik küçülmenin sektörlerini de etkilediğin ifade eden Çelik, “Buna rağmen satışlarımızı ve üretim kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda global kriz ve salgına rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 50’lik dikey ivmeli bir büyüme ve 150 milyon liranın üzerinde ciro elde ettik. 45’ten fazla ülkeye geçen yıl 70 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı için yüzde 10-15’lik bir büyüme ile 60 ülkeye ihracat hedefliyoruz.” diye konuştu.
SALGINA RAĞMEN KAPASİTE ARTIŞI
Salgından önce daha az ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çelik, “Kovid-19’un dünyadaki yayılışını ve vaka sayılarındaki artışı görünce hızlı ve etkili bir Ar-Ge çalışmasıyla su tankı olan her model araca monte edilebilecek uygunluktaki Mikronsis ürünümüzü yaptık. Bu süreçte yurt içi ve dışından ciddi bir taleple karşılaşınca Konya’daki fabrikamızda haftalık 50 adet ürettiğimiz ürünü, kısa sürede üretim kapasitesini artırarak haftada 150’ye çıkardık” dedi.
YERLİ DEZENFEKTEN ARACI YENİ FIRSATLAR GETİRDİ
- Kenan Çelik, sadece üretimi artırmakla kalmayıp kriz döneminde personel çıkarmadan istihdam da sağladıklarını aktararak, yurt dışında da ciddi talep gören yerli ve milli dezenfeksiyon aracının kendilerine yeni kapılar açtığını, Güney Amerika bölgesinde Şili ve Arjantin’le, Afrika’da Libya’yla ticaret yapma fırsatı yakaladıklarını, Mikronsis ürünü gönderdikleri ülkelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı.
AMAÇ DAHA FAZLA YERLİ ÜRÜNYerli üretimin koşulları ve gerekli modellere de değinen Çelik, şunları kaydetti: “Ülkemizde yerlilik kavramı ve/veya yerlilik ibaresine ‘o ürünün üretim ve marka hakkına sahip olunması’ olarak bakılmaktadır. Fakat yerlilik oranı ne kadar yüksek ise ülkeye sağlayacağı katma değer o denli yüksek olacaktır. Bu bağlamda bir ürünü, cıvatasından vidasına her şeyi ile ülke içerisinde yapmak tabii ki mümkün olmamaktadır. Kademe AŞ olarak yerlilik anlamında mümkün olabildiğince yerli ve milli ürünler kullanarak, üretim adetlerini artırarak Ar-Ge ve üretim adımlarını atıyoruz. Var olan bir teknolojiyi yeniden biçimlendirmek veya tasarlamak yerine bu teknolojinin veya üretim metodunun geliştirilmesinin daha akılcı ve katma değer yaratacağı bilinci ile yolumuza devam ediyoruz.”
AR-GE ÇALIŞMALARI SON HIZLA DEVAM
- Bu hızda bir büyümenin sadece üretim kapasitesini artırmakla ilgili olmadığına işaret eden Çelik, bununla beraber servis ve satış sonrası hizmetlerini de geliştirdiklerini, Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarının durmaksızın devam ettiğini, en büyük ayrıcalıklarının, “Belediyelerin ve şirketlerin ihtiyaçlarına çok kısa sürede yanıt verebilmek ve çözüm geliştirebilmek” olduğunu ifade etti.