​Kademe’nin 2021 hedefi 60 ülkeye ihracat

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe AŞ’nin Genel Müdürü Kenan Çelik, salgının sektörlerini daraltmasına karşın 2020’de hızla büyüdüklerini belirterek, “Global kriz ve salgına rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50’lik dikey ivmeli bir büyüme ve 150 milyon liranın üzerinde ciro elde ettik. 46 ülkeye geçen yıl 70 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi

YÜZDE 50'LİK DİKEY İVMELİ BÜYÜME

Dünyada yaşanan ekonomik küçülmenin sektörlerini de etkilediğin ifade eden Çelik, “Buna rağmen satışlarımızı ve üretim kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda global kriz ve salgına rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 50’lik dikey ivmeli bir büyüme ve 150 milyon liranın üzerinde ciro elde ettik. 45’ten fazla ülkeye geçen yıl 70 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı için yüzde 10-15’lik bir büyüme ile 60 ülkeye ihracat hedefliyoruz.” diye konuştu.

GÜNDEM KADEME Beyoğlu yollarında

SALGINA RAĞMEN KAPASİTE ARTIŞI

Salgından önce daha az ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çelik, “Kovid-19’un dünyadaki yayılışını ve vaka sayılarındaki artışı görünce hızlı ve etkili bir Ar-Ge çalışmasıyla su tankı olan her model araca monte edilebilecek uygunluktaki Mikronsis ürünümüzü yaptık. Bu süreçte yurt içi ve dışından ciddi bir taleple karşılaşınca Konya’daki fabrikamızda haftalık 50 adet ürettiğimiz ürünü, kısa sürede üretim kapasitesini artırarak haftada 150’ye çıkardık” dedi.

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Kenan Çelik

OYNAT 01:36 Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.



Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.



İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. BiP'te paylaş

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YERLİ DEZENFEKTEN ARACI YENİ FIRSATLAR GETİRDİ

Kenan Çelik, sadece üretimi artırmakla kalmayıp kriz döneminde personel çıkarmadan istihdam da sağladıklarını aktararak, yurt dışında da ciddi talep gören yerli ve milli dezenfeksiyon aracının kendilerine yeni kapılar açtığını, Güney Amerika bölgesinde Şili ve Arjantin’le, Afrika’da Libya’yla ticaret yapma fırsatı yakaladıklarını, Mikronsis ürünü gönderdikleri ülkelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı.

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AMAÇ DAHA FAZLA YERLİ ÜRÜN

Yerli üretimin koşulları ve gerekli modellere de değinen Çelik, şunları kaydetti: “Ülkemizde yerlilik kavramı ve/veya yerlilik ibaresine ‘o ürünün üretim ve marka hakkına sahip olunması’ olarak bakılmaktadır.

Var olan bir teknolojiyi yeniden biçimlendirmek veya tasarlamak yerine bu teknolojinin veya üretim metodunun geliştirilmesinin daha akılcı ve katma değer yaratacağı bilinci ile yolumuza devam ediyoruz.”

EKONOMİ 46 ülkeye ihraç edildi: KADEME’nin yerli ve milli dezenfeksiyon aracına sipariş yağıyor

AR-GE ÇALIŞMALARI SON HIZLA DEVAM