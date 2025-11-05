Yeni Şafak
Kadın girişimciler küresel sahnede

Kadın girişimciler küresel sahnede

5/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Female Founders Türkiye Ödülleri

Female Founders Türkiye Ödülleri, kadın liderlerin ve girişimcilerin başarılarını uluslararası sahneye taşıdı. Sektörlerinde başarılı 21 kadın, 8 kategoride ödüllendirildi. Törende konuşan Bersay Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Arın Saydam, kadınların yaratıcılığını ve direncini görünür kılmayı amaçladığını vurguladı.

Türkiye’de kadın liderliğini, girişimciliğini ve ilham veren başarı hikâyelerini küresel ölçekte görünür kılmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Female Founders Türkiye Ödül Töreni, ana sponsorlar Türk Telekom ve Türkiye Sigorta’nın katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadınların yaratıcılığını, cesaretini ve topluma kattığı değeri onurlandıran gecede, 8 farklı kategoride alanlarında fark yaratan 21 kadın lider ödül aldı.

KADINLARIN GÜCÜ TOPLUMU ŞEKİLLENDİRİYOR

Törenin açılışında konuşan Bersay İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Arın Saydam, Female Founders Türkiye olarak kadınların yaratıcılığını ve direncini görünür kılmayı amaçladığını vurguladı. Saydam, “Bu ödüller kadınlara bir ayrıcalık değil, yaşatan gücün fark edilmesi ve onurlandırılmasıdır. Kadınların dönüştürücü gücü yalnızca ekonomiyi değil, toplumun geleceğini de şekillendiriyor” dedi.

Female Founders Türkiye Ödül Töreni, kadınların farklı alanlardaki başarılarını bir araya getirdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Spor, teknoloji, sanat, akademi, liderlik, sürdürülebilirlik ve iş dünyası kategorilerinde verilen ödüller, Türkiye’nin ilham veren kadınlarını onurlandırdı. Törende Buse Naz Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, Zeynep Sönmez gibi milli sporcular; teknoloji ve girişimcilikte Özgecan Üstgül, Asude Altıntaş, Prof. Dr. Zehra Çataltepe; akademide Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ve Zehra Sayers; iş dünyasında Nilhan Onal Gökçetekin ve Selin Kurnaz ödül alan isimler arasında yer aldı. Kadın liderlerin başarıları, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümündeki güçlü rolünü bir kez daha ortaya koydu.



