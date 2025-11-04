Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yasak kalktı Süleymaniye'ye uçuş başladı

Yasak kalktı Süleymaniye'ye uçuş başladı

04:004/11/2025, Salı
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılının Nisan ayından bu yana ara verdiği Irak'ın Süleymaniye kentine yönelik tarifeli uçuşlara yeniden başladı.

Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından, Türkiye tarafından uygulanan yasak kalktı ve seferler yeniden başladı. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen şirket, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını 6'ya çıkardı.

HAFTADA 4 GÜN KARŞILIKLI SEFER

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu seferlerin yalnızca bölgedeki uçuş ağını genişletmeyeceğini, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Bolat, "Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Seferler, İstanbul Havalimanı ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı icra edilecek. Uçuşlar, 27 Mart 2026'dan sonra her gün karşılıklı düzenlenecek.




#Türk Hava Yolları
#Irak
#Süleymaniye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak emekli maaşı zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ilk hesaplamalar