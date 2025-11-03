Rayiçe tavan oran: Düğüm haftaya çözülüyor

Teklifle; konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenleniyor. Veteriner ve hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri, kuyumcu, oto galeri, hava yolu ile genel havacılık işletmelerinin ruhsatlarından yıllık harç alınacak. Oto alım-satım işlemi üzerinden binde 2 noter harcı da torba kanun teklifinde yer alıyor. İşverene sağlanan prim teşviki de 2 puana düşürülecek. Bu kalemden kamunun yıllık getirisi 97.6 milyar lira olacak. Kira istisnasından 22 milyar lira gelir etkisi bekleniyor. Teklife, komisyonda eklenen maddeye göre de İmalat sanayii sektöründe faaliyet yürüten işletmelere 2026 yılı içinde geçerli olmak üzere İşsizlik Fonu'nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’i ilave destek olarak ayrılacak. Bu kapsamda, 45 milyar liralık hibe imalat sektörüne verilecek.