Rayiçe tavan oran: Düğüm haftaya çözülüyor

Son dönemde tartışmalara neden olan rayiç bedelde tavan düzenlemesi torba kanunla Meclis’e geliyor. Düzenlemeyle belediye takdir komisyonları, yetkilerini kullanırken, ilân edilen tavanın üzerine çıkamayacak. Torba kanun Meclis'ten geçerse 1,7 milyon kişinin GSS borcu da silinecek.
Rayiç Son dönemde bazı belediyelerin emlak vergisinde ölçüyü kaçırması ciddi rahatsızlığa neden oldu. ‘Rayiç bedel’ adı altında vatandaşa astronomik emlak vergisi salınmasının önüne geçecek ‘tavan oran’ düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis’e geliyor. Böylece belediye takdir komisyonları, yetkilerini kullanırken, ilân edilen tavanın üzerine çıkamayacak. Rayiç bedele tavan rakam getirecek düzenleme gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Torba teklife eklenecek düzenleme içi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti TBMM Grubu bir süredir çalışıyordu. Teklife; Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde eklenen maddeler arasında kamuoyunda 'rayiç bedel' düzenlemesi diye de bilinen Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde değişiklik yapılmasını öneren hüküm de vardı.
GEÇİCİ MADDE BOŞLUĞU GİDERİLECEK
Bu hükümle, Emlak Vergisi Kanunu'nda rayiç bedeli oranı düzenleyen geçici madde kaldırıldı. Böylece yeni bir rayiç bedel oranı için yeni bir geçici maddenin eklenmesi zorunlu halle geldi. Son dönemde makas farkının açılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için kanunda değişikliği gidilmesi için çalışma başlatıldı. Komisyon görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Meclis'e rayiç bedel raporu gönderileceği bildirilmişti. Rapordaki ayrıntılara göre, AK Parti TBMM Grubu, diğer partilerin de görüş ve önerilerini alarak, rayiç bedel oranını düzenleyecek olan yeni geçici maddeyi, kanun teklifine Genel Kurul görüşmelerinde önerge vererek ekleyecek.
1,7 milyon kişinin
GSS borcu siliniyor Geçtiğimiz ay Meclis Komisyonu'na konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Meclise rayiç bedelde tavan çalışmasını arz edeceğiz" bilgisini verdi. Teklife eklenmesi beklenen bir diğer madde ise 1,7 milyon kişinin 3,1 milyar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun silinmesini içeren düzenleme. Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlık içinde olduğu bildirilmişti.
Teklifte neler var?
- Teklifle; konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenleniyor. Veteriner ve hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri, kuyumcu, oto galeri, hava yolu ile genel havacılık işletmelerinin ruhsatlarından yıllık harç alınacak. Oto alım-satım işlemi üzerinden binde 2 noter harcı da torba kanun teklifinde yer alıyor. İşverene sağlanan prim teşviki de 2 puana düşürülecek. Bu kalemden kamunun yıllık getirisi 97.6 milyar lira olacak. Kira istisnasından 22 milyar lira gelir etkisi bekleniyor. Teklife, komisyonda eklenen maddeye göre de İmalat sanayii sektöründe faaliyet yürüten işletmelere 2026 yılı içinde geçerli olmak üzere İşsizlik Fonu'nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’i ilave destek olarak ayrılacak. Bu kapsamda, 45 milyar liralık hibe imalat sektörüne verilecek.