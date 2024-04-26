Kafe ve restoranlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 5 ilde restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını inceledi.

SERVİS ÜCRETİ DE MERCEK ALTINDA

İlk aşamada hem sektör temsilcilerini hem de esnafı ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını dile getiren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Peşinden denetimlerimize başladık. Ocaktan bugüne 3 bin 101 civarında işletmemizi denetledik. Buradan kaynaklı yaklaşık 6 bin 700 aykırılık tespit ettik. İdari yaptırımlar uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu. Menteşe, yıl başından bugüne kadar İstanbul'da fiyat etiketi uygulamasındaki eksiklikler dahil olmak üzere karşılaştıkları aykırılıklar dolayısıyla 22-23 milyon lira civarında idari para cezası uygulandığını ifade etti. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise, ‘servis ücreti’ adı altında ücret alınıp alınmadığını da kontrol ettiklerini bildirdi.

136 denetim personeli daha göreve başladı

Türkiye genelinde işletmelere yönelik denetimler aralıksız şekilde sürdürülürken, bir yandan da Ticaret Bakanlığı bünyesindeki denetim personeli kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nde 136 denetim personeli daha göreve başladı. Göreve başlayan personellerle İstanbul Sanayi Odası'nın Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada “Piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceksiniz, biz de yanınızda olacağız. Sizlerle kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız” açıklamasında bulundu.







