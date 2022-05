‘Kaldıraç’ batırdı: 500 milyar dolarlık kayıp

Kripto para piyasası son ayların en sert düşüşünü yaşadı. Sadece birkaç gün içerisinde kripto piyasasında 500 milyar dolara yakın kayıplar yaşandı. Ancak büyük şoku parasını ‘kaldıraç’ sistemiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar oldu. Daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan sisteme kaldıraç (leverage) sistemini kullanan küçük yatırımcıların parası sıfırlandı.

EKONOMİ Kripto para piyasaları tepetaklak oldu

PARA HIRSIMA YENİLDİM

Kripto para yatırımcısı A.A., 10 bin dolar parasını 50 kat kaldıraçla kullandığını ancak sonunun kötü bittiğini aktardı. Parasının önce 450 bin, ardından da 800 bin dolara çıkarttığını anlatan A.A., şunları kaydetti: Arkadaşlarımın ‘parayı çek’ telkinlerine rağmen daha fazla para kazanma hırsı nedeniyle sistemden çıkmadım. Ancak düşüşle birlikte param saatler içerisinde 250 bin dolara kadar geriledi. Ardından 50 bin dolara düşen para, 10 bin dolara indi. Para kazanma hırsım yüzünden saatler içinde tüm parayı kaybettim.”

EV ARABA HER ŞEY GİTTİ

Sosyal medya da kaldıraçlı işlemlerle iflas eden insanların hikayeleriyle dolu. Önceki gün mesaj paylaşan bir yatırımcı “6 yıldır biriktirdiğim her şeyi Luna’da bir gecede verdim. Lütfen kaldıraçtan uzak durun. Ev araba her şey gitti. 270 bin TL de borç var şuan. Nasıl edeceğiz bilmiyorum her şey bitti. Canımız sağ mı kalacak onu da bilmiyorum. Kaldıraçtan uzak durun. Allah’ını seven kaldıraçtan uzak dursun” çağrısını yapıyor.

REKLAM

KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

Öğrenci olduğunu ve parasının kat kat üzerinde kaldıraçlı yatırım yatığını belirten başka bir kişi ise şunları belirtiyor: 9 bin doları 15 günde 11 bin 500 yaptım. O parayı da batırdım. Arkadaşlara kredi çektirdim kapatmak için oda gitti. Kredi kartlarım patladı. O kadar zor durumdayım ki intihar etmeyi düşünüyorum. Kaldıraçtan uzak durun.”

2 yıl bu krediyi ödeyeceğim

Başka bir kripto para yatırımcısı ise bütün parasını kaldıraç sisteminde kaybettiğini şöyle anlattı: “Kaldıraca bulaştım, iyice battım. Ana para gitti. Aylık 5,5 bin TL kredi ödüyorum ve 2 sene daha ödeyeceğim. Hırs o kadar gözümü bürüdü ki. Krediden elime para kalmayınca sağdan soldan sürekli borç aldım. Çabuk dönsün çabucak kazanıyım derken onlarda battı mı? Battı! Açgözlülük, ardından sabırsızlık (listeleme & kaldıraç) ile 46 bin TL ile Mayıs 2020 de girip eylüle kadar 17 bin dolar yaptığım para, bahsettim krediler, 100 ile 150 bin TL arasında insanlardan aldığım paralar hepsini kaybettim.”