Ekonomi Kaldıraç batırdı 500 milyar dolarlık kayıp
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Kaldıraç’ batırdı: 500 milyar dolarlık kayıp

Kripto para borsasındaki sert düşüş, kaldıraç sistemini (leverage) kullanarak daha az sermayeyle daha hacimli işlem yapan yatırımcıların parasını sıfırladı. 10 bin dolar parasını 50 kat kaldıraçla kullandığını söyleyen A.A., “Para kazanma hırsım yüzünden saatler içinde tüm paramı kaybettim” dedi. Bir başkası da ev ve arabasından olduğunu anlattı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
‘Kaldıraç’ batırdı: 500 milyar dolarlık kayıp
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Kripto para piyasası son ayların en sert düşüşünü yaşadı. Sadece birkaç gün içerisinde kripto piyasasında 500 milyar dolara yakın kayıplar yaşandı. Ancak büyük şoku parasını ‘kaldıraç’ sistemiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar oldu. Daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan sisteme kaldıraç (leverage) sistemini kullanan küçük yatırımcıların parası sıfırlandı.

Kripto para piyasaları tepetaklak oldu
EKONOMİ
Kripto para piyasaları tepetaklak oldu

PARA HIRSIMA YENİLDİM

  • Kripto para yatırımcısı A.A., 10 bin dolar parasını 50 kat kaldıraçla kullandığını ancak sonunun kötü bittiğini aktardı. Parasının önce 450 bin, ardından da 800 bin dolara çıkarttığını anlatan A.A., şunları kaydetti: Arkadaşlarımın ‘parayı çek’ telkinlerine rağmen daha fazla para kazanma hırsı nedeniyle sistemden çıkmadım. Ancak düşüşle birlikte param saatler içerisinde 250 bin dolara kadar geriledi. Ardından 50 bin dolara düşen para, 10 bin dolara indi. Para kazanma hırsım yüzünden saatler içinde tüm parayı kaybettim.”

EV ARABA HER ŞEY GİTTİ

Sosyal medya da kaldıraçlı işlemlerle iflas eden insanların hikayeleriyle dolu. Önceki gün mesaj paylaşan bir yatırımcı “6 yıldır biriktirdiğim her şeyi Luna’da bir gecede verdim. Lütfen kaldıraçtan uzak durun. Ev araba her şey gitti. 270 bin TL de borç var şuan. Nasıl edeceğiz bilmiyorum her şey bitti. Canımız sağ mı kalacak onu da bilmiyorum. Kaldıraçtan uzak durun. Allah’ını seven kaldıraçtan uzak dursun” çağrısını yapıyor.

KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

  • Öğrenci olduğunu ve parasının kat kat üzerinde kaldıraçlı yatırım yatığını belirten başka bir kişi ise şunları belirtiyor: 9 bin doları 15 günde 11 bin 500 yaptım. O parayı da batırdım. Arkadaşlara kredi çektirdim kapatmak için oda gitti. Kredi kartlarım patladı. O kadar zor durumdayım ki intihar etmeyi düşünüyorum. Kaldıraçtan uzak durun.”

2 yıl bu krediyi ödeyeceğim

Başka bir kripto para yatırımcısı ise bütün parasını kaldıraç sisteminde kaybettiğini şöyle anlattı: “Kaldıraca bulaştım, iyice battım. Ana para gitti. Aylık 5,5 bin TL kredi ödüyorum ve 2 sene daha ödeyeceğim. Hırs o kadar gözümü bürüdü ki. Krediden elime para kalmayınca sağdan soldan sürekli borç aldım. Çabuk dönsün çabucak kazanıyım derken onlarda battı mı? Battı! Açgözlülük, ardından sabırsızlık (listeleme & kaldıraç) ile 46 bin TL ile Mayıs 2020 de girip eylüle kadar 17 bin dolar yaptığım para, bahsettim krediler, 100 ile 150 bin TL arasında insanlardan aldığım paralar hepsini kaybettim.”

Kripto para piyasası adeta çöktü: Yatırımcı kan ağlıyor
FOTOĞRAF 16
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Tüm kripto piyasası bir kez daha kırmızıyla kaplandı ve neredeyse tüm çizelgelerde sayısız çift haneli kayıplar görüldü. Bitcoin sert düştü, altcoinler ise Solana, Ripple, Dogecoin, Shiba Inu, Avalanche ve tabii ki Terra ile daha da kötüleşti ve olumsuz trende öncülük etti.Terra ekosisteminin yerel tokeni LUNA ve UST’de yaşanan sert hareketler piyasayı allak bullak etti.
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LUNA bir günde yüzde 97'den fazla düşerken, fiyatı 1 dolara endeksli olan sabit coin UST 0.22 dolar seviyesine kadar geriledi. UST ve LUNA’ya yatırım yapanların parası buhar oldu.
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LUNA (TERRA COİN)<br>Kripto para piyasasında ilk 10'da yer alan en güçlü ve güvenilir kripto paralar arasında gösterilen Terra Coin (LUNA) yüzde 99'un üzerinde değer kaybederek 1 centin altına sarktı ve 0.1220 dolara kadar geriledi. LUNA sadece bir kaç gün önce 85 dolardan işlem görüyordu. Önceki aydaki değeri ise 119 dolardı.
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BİTCOİN<br>Kripto para piyasasının lideri ve en güveniliri olarak adlandırılan kripto paralarından birinde ve stabil coinde yaşanan bu deprem 'Güvenilebilirlik' hikayesini bitirdi. Bu durum Mart ayında 48.220 dolar ile 2022 zirvesini gören Bitcoin'e darbe indirdi. Bitcoin sadece 1,5 ayda yaklaşık yüzde 50 eriyerek 24.500 doları gördü.
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Bitcoin'de yaşanan düşüş alt-coinlerde de deprem etkisi yaptı. Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Solana'da kayıp yüzde 40'ı aşarken, daha küçük kripto para birimlerinde işlem yapanların paraları buhar oldu.
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ETHEREUM<br><br>Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı bugün bin 800 dolara kadar gerileyerek 21 Temmuz 2021 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
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Terra UST’nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin’in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST’nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.
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İşte son 24 saatte en çok kaybeden kripto paralar
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Ecash (XEC), CoinMarketCap verilerine göre %51 düşüşle 0.000027 doların altına inerek günün en büyük kaybedenlerinden biri oldu.
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Solana (SOL) son 24 saatte %37 düştü ve şu anda yaklaşık 42 dolardan işlem görüyor. SOL, geçtiğimiz Ağustos’tan bu yana ilk kez 50 doların altına geriledi.
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Cardano’ya (ADA) bakacak olursak %33 düşüşle 0,41 dolara düştü. En son Şubat 2021’de görülen düşük seviyelere ulaştı.
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Polkadot (DOT) yaklaşık %31 değer kaybederek yaklaşık 7 dolara düştü.<br>
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Shiba Inu (SHIB) %37 kaybederken, halihazırda volatilitesi yüksek olan tokenler sert bir şekilde düşüyor.
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Shiba, yedi ayın en düşük seviyesi olan 0.000010 dolarda.
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Son olarak Dogecoin (DOGE), bugün erken saatlerde 13 ayın en düşük seviyesini belirledikten sonra %33 düşüşle 0.072 dolara geriledi.
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Kripto para piyasası adeta çöktü: Yatırımcı kan ağlıyor
Kripto para piyasası adeta çöktü: Yatırımcı kan ağlıyor
20 bine yakın para biriminin işlem gördüğü kripto piyasalardaki çöküş hızla devam ediyor. Milyonlarca liranın yatırım yapıldığı “Kripto paraların şahı" diye nitelenen Bitcoin de 27 bin doların altını gerileyerek, 2021 yılı ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi.
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