Ekonomi Kale Kilitten Moskovada temsilcilik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kale Kilit’ten Moskova’da temsilcilik

Türkiye’de kilit/silindir ürün kategorisinin yanı sıra kapı ve pencere sistemleri gruplarında faaliyet gösteren Kale Kilit, pazarı yakından takip edip, hızlı aksiyon almak adına Rusya’da bir Temsilcilik Ofisi hizmete açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şirketin marka bilinirliğinin Rusya’da üst seviyede bulunduğuna dikkat çeken Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, “Rusya, Kale Kilit olarak ürün ve dağıtım kanalı çeşitliliğimizin en zengin olduğu ülke. Çelik, ahşap, alüminyum, PVC kapı kilitlerimiz ve silindirlerimiz pazarda geniş kabul görüyor. Moskova’da açılan ofisimiz sayesinde yerinden yönetim prensibiyle 2023’e kadar iş hacmimizde her yıl çift haneli büyüme hedefliyoruz” dedi.

Sedat Özgür

ETKİNLİK ARTACAK

  • Rusya ofisinin temsilcilik olarak hizmet vereceğine işaret eden Sedat Özgür, “Rusya’yı bir merkez gibi düşünüp bölge ülkelerini Moskova’dan yönetmeyi planlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde planladığımız yeni bölgesel temsilciliklerle çevre ülkelerdeki etkimizi de artıracağız. Özellikle Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan, Avrasya Gümrük Birliği üyeleri olduğu için Rusya’daki ticari trendler bu ülkeler tarafından da takip ediliyor” diye konuştu.

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