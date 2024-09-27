Kalifiye istihdama koruma kalkanı

Emeklilikte hak kaybı sorunun çözülememesi halinde ortaya çıkacak sorunlardan biri de nitelikli iş gücünün istihdamının dışına itilmesi olacak. Hak kaybını azaltmak için ilave ödenek ve yüksek katsayı seçeneklerini temellendiren ekonomi yönetimi, şimdi kalifiye istihdamın korunması için bir formül daha geliştirdi. Buna göre, emeklilik hakkı kazananlar dilekçe verme hakkını korumak kaydıyla istihdamda kalacak. Amaç, nitelikli iş gücünü korumak ve alttan gelen yeni iş gücünü de yetiştirmek için tecrübeli kadro bulundurmak.