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Ekonomi
Kalifiye istihdama koruma kalkanı

Kalifiye istihdama koruma kalkanı

Uğur Duyan
04:0027/09/2024, Friday
G: 27/09/2024, Friday
Yeni Şafak
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2025 ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarında meydana gelecek hak kaybının önüne geçilmesi için atılacak adımlar şekillenmeye başladı. Bu adımlardan biri de emekliye ayrılacak nitelikli iş gücünün istihdamda kalmasını sağlamak.

Emeklilikte hak kaybı sorunun çözülememesi halinde ortaya çıkacak sorunlardan biri de nitelikli iş gücünün istihdamının dışına itilmesi olacak. Hak kaybını azaltmak için ilave ödenek ve yüksek katsayı seçeneklerini temellendiren ekonomi yönetimi, şimdi kalifiye istihdamın korunması için bir formül daha geliştirdi. Buna göre, emeklilik hakkı kazananlar dilekçe verme hakkını korumak kaydıyla istihdamda kalacak. Amaç, nitelikli iş gücünü korumak ve alttan gelen yeni iş gücünü de yetiştirmek için tecrübeli kadro bulundurmak.


ERKEN EMEKLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Emeklilikteki yığılma hem nitelikli iş gücü açısından hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na maliyeti bakımından, ekonomi yönetiminin istemediği bir durum. Bu çerçevede, Ankara'da ekonomi kurmayları, emeklilikte hak kayıplarının giderilmesinin yanı sıra nitelikli iş gücünün erken emekli olmasının önüne geçilecek çalışmalara ağırlık verdi. Çalışmaların ana eksenini erken emekli olacak nitelikli iş gücünün istihdam içerisinde tutulması planı. Emeklilik dilekçelerinin yığılma yaşanması halinde SGK bütçesinin yetersiz kalacak. Bu sorunların çözümü için ekonomi yönetimi, emeklilik hakkı kazananlar dilekçe verme hakkını korumak kaydıyla istihdamda kalmasını sağlayacak.




#istihdam
#ekonomi
#emeklilik

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