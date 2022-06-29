Kaliteli çay için özel sektör ÇAYKUR ile yarışa girdi

ÇAYKUR bu yıl üreticilerden geçen yılın ilk sürgününde aldığı çayın 4’te 1’ini ancak alabildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde açılan 2022 yaş çay sezonunun ilk sürgününde sona yaklaşıldı.

Yaş çay fiyatının 7 TL olarak açıklanması üzerine yetişen kaliteli çayı alabilmek için özel sektör ÇAYKUR ile yarışa girdi.

ÇAYKUR’un kontenjan uygulamasına geçiş yapmaması ve çayın da ağır geçen kış nedeniyle rekoltesinin düşük olması nedeniyle özel sektör çay firmaları alışılmışın aksine zaman zaman açıklanan taban fiyatın üzerinde fiyat vererek çay müstahsilinden çay aldı.

Özel sektör firmalarının devlet fiyatının üzerine fiyat vermesi ile ÇAYKUR’un geçtiğimiz yıl ilk sürgünde 860 bin ton çay yaş çay alırken bu yıl sezon başından bugüne kadar 212 bin ton yaş çay alabildi.

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ÇAYKUR’un kontenjan uygulamaması ve özel sektör firmalarının çay taban fiyatından daha yüksek bir rakama müstahsilden çay alması üreticilerinde yüzünü güldürmüş oldu.

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