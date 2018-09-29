Kalkınmaya yeni format

Türkiye Kalkınma Bankası, günümüz bankacılık sistemindeki anlayış ile gelişmiş ülkelerdeki kamu sermayeli etkin kalkınma ve yatırım bankalarının işlevlerine uygun hale getiriliyor. Banka bünyesinde Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş’nin yeniden yapılandırılması ve bünyesinde bir kalkınma fonu kurulması amacıyla kanun teklifi verdi. 10 maddelik teklifle bankanın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak ülkemizin sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırım ve projelerini desteklemesi amaçlandı. Bu kapsamda bankanın gelişmiş ülkelerdeki kamu sermayeli etkin kalkınma ve yatırım bankalarının işlevlerine uygun altyapı, çevre, enerji, konut, ar-ge yatırımları, sektörel verimlilik ve rekabeti artıracak yatırımlara destek vermesi amaçlanıyor. Yine banka, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini de yerine getirecek.

UZUN VADELİ FİNANSMAN SUNACAK

Teklifin gerekçesinde, “Ülkemizin ekonomisinde uzun vadeli yol haritasını belirleyen Kalkınma Planında yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığının geliştirilmesine yer verilerek, bu durum ülke ekonomisinde önem arz eden bir politikaya dönüştürülmüştür” denildi. Teklife göre banka personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları banka genel kurulunca tespit edilecek. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı kanuna tabi olmayan personel çalıştırılmayacak.

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İKRAMİYEDE %50 FARK

Getirilen geçici maddeyle emeklilik hakkı kazanmış personelin de 180 gün içinde emekliliğe başvurması halinde emeklilik ikramiyeleri hemen ödenecek. Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan az kalanlar hariç, en fazla 3 yılı kalanlar yüzde 30, emekliliğine yaş haddinden dolayı 3 ila 5 yıl arasında kalanlar %40, emekliliğine 5 yıldan daha fazla kalanlardan başvuranlar ise %50 daha fazla ikramiye alıp emekli edilecek.

Türkiye Kalkınma Fonu

Tüzel kişiliğe haiz Türkiye kalkınma fonu kurulacak. Fon banka tarafından hazırlanacak iç tüzük ile ve ticaret sicili süresiz olarak işlenecek. Fon bünyesinde alt fonlar kurulacak, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi iç tüzük ile belirlenecek.

Sermaye piyasası rolü

Banka gerek görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemleri izleyebilecek. Fon ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yürürlüğe giren ikincil mevzuatlara tabi olmayacak. Kurulan fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Kazanç ve iratlardan vergi kesintisi de yapılamayacak.

İşlemleri harçtan muaf

Bankanın kullandırdığı kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, her türlük kağıtlar, defterler, menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri, banka emrine tanzim edilen senetler, reeskont senetleri damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından istisna tutulacak. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.