Ekonomi Kamuda çalışanları ilgilendiriyor İşte sosyal medyada uyulması gereken kurallar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuda çalışanları ilgilendiriyor: İşte sosyal medyada uyulması gereken kurallar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sekiz farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi. İşte kamuda çalışan personelin sosyal medyada uyması gereken kurallar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kamuda çalışanları ilgilendiren sosyal medya kuralları
Foto/arşiv

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tüm kamu personelinin yakından ilgilendiren bir karar alarak web sitesinden yayımladı.

Kamu personelinin sosyal medyayı kullanırken uyması gereken ilkeleri belirleyen kararda, kamuoyundaki tartışmalara katılırken yürüttüğü görevin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınılması istendi.

Yine bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmaması gerektiği belirtildi.

Kamu personelinin görev yaptığı kurumu karalayacak paylaşımlardan kaçınması gerektiği ayrı bir başlık olarak yer aldı.

Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarında paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.

Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın kullanmamalıdır.

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