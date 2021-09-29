Kamuda çalışanları ilgilendiriyor: İşte sosyal medyada uyulması gereken kurallar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tüm kamu personelinin yakından ilgilendiren bir karar alarak web sitesinden yayımladı.

Kamu personelinin sosyal medyayı kullanırken uyması gereken ilkeleri belirleyen kararda, kamuoyundaki tartışmalara katılırken yürüttüğü görevin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınılması istendi.

Yine bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmaması gerektiği belirtildi.

Kamu personelinin görev yaptığı kurumu karalayacak paylaşımlardan kaçınması gerektiği ayrı bir başlık olarak yer aldı.

Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarında paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.

REKLAM

Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın kullanmamalıdır.

EKONOMİ Her gün beş milyon ekmek çöpe gidiyor

EKONOMİ Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısı oluşturuluyor

EKONOMİ Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması sonrası İngiliz turist sayısında rekor artış: 10 kat arttı