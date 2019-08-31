Ekonomi Kamuda yarı zamanlı çalışma dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuda yarı zamanlı çalışma dönemi

Üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gerçekleştirdiği proje ile kamuda yarı zamanlı çalışma imkanına sahip oluyor. Programa katılan öğrenciler ayrıca oluştulacak kariyer havuzuna eklenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite öğrencilerine özel iki yeni projeye imza attı. Başarılı öğrencilerin kamuda yarı zamanlı çalışmasına fırsat tanıyan Ofis bir yandan da staj imkanı sağlıyor. Özellikle Sosyal Bilimler öğrencilerine staj imkanı sunan Ofis onların okul ve iş hayatına kolay adapte olmaları ve daha iyi yetişmelerine destek oluyor.

24 ÖĞRENCİ İSTİHDAM EDİLDİ

Yarı Zamanlı İstihdam Programı kapsamında İnsan Kaynakları Ofisi’ne başvuran; endüstri mühendisliğinden iletişime, psikolojiden görsel sanatlara kadar pek çok bölümden, iyi derecede en az bir yabancı dil bilen 527 öğrenci arasından 24 öğrenci istihdam edildi. Üniversite 4’üncü sınıf, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olan 24 kişi 5 aylık çalışma sonunda önceki gün başarı belgelerini alırken, aralarından 8 kişi de programa devam etmeye hak kazandı. Yarı Zamanlı İstihdam Programının yanı sıra öğrencilere staj imkanı da sağlayan İnsan Kaynakları Ofisine 8 bin 700 başvuru yapıldı. Staj için üniversite ikinci ve üçüncü sınıfı tamamlayan öğrenciler arasından yapılan başvuru değerlendirmeleri ve mülakatların sonucunda 60 öğrenci kabul edildi.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE YETENEK HAVUZU

Salim Atalay

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atalay, öğrencilerin meslek ve kariyer hayatında başarılı olabilmeleri için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak yarı zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencileri, oluşturacakları kariyer havuzuna da ekleyeceklerini söyleyen Atalay, “Kamu istihdamında amacımız liyakat ve yeteneğe dayalı bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak. Toplumun hiçbir kesimi tarafından yadırganmayacak ve adaletsizlik duygusu oluşmayacak kriterleri ölçüt kabul ediyoruz. Başarısı toplumun bütün kesimleri tarafından onanmış insanların alınacağı bir yetenek havuzu oluşturuluyor” ifadesini kullandı.

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  • STAJ YAPMAMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
  • Atalay, bu iki programla sosyal bilimler alanında üniversite eğitimi alanlara da fırsat sağladıklarını vurgulayarak, “Sosyal bilimler alanında eğitim alanların staj yapmamışlığın onları gerçek hayatta olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Öğrencileri üçüncü ve dördüncü sınıfta staj yapması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

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