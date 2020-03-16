Ekonomi Kanuni de geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanuni de geldi

Akdeniz’deki gaz ve petrol arayışına katılacak üçüncü sondaj gemisi Türkiye’de. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kanuni” adı verilen sondaj gemisinin 18 günlük yolculuğunun ardından Mersin açıklarına ulaştığını söyledi. 35 TPAO personeli bulunan gemiye Kovid-19 tedbirleri nedeniyle giriş ve çıkış yasak olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanuni
Kanuni

Türkiye’nin enerji kaynaklarına yönelik arama çalışmaları son sürat devam ediyor. Özellikle Akdeniz’de uzmanlar 3,45 trilyon metreküplük doğal gaz ve 1,7 milyar metreküplük petrol olduğu öngörüsünde bulunurken, Türkiye de bu doğrultuda Akdeniz’de enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileri çalışmalarına devam ederken, daha önce açıklanan üçüncü sondaj gemisi de Türkiye’ye ulaştı.

Fatih Dönmez

KANUNİ ADI VERİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Kanuni’ adını verdikleri üçüncü sondaj gemisinin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirterek, “35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak” ifadelerini kullandı. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini hatırlattı.

MERSİN’E DEMİR ATTI

Geminin seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık’ta tamamlandıktan sonra Türkiye’ye doğru yola çıktığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti: “18 günlük seyrinin ardından 13 Mart’ta Doğu Akdeniz’deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak.”

ÇALIŞMALAR GENİŞLİYOR

Türkiye’nin Akdeniz’deki operasyonu genişlerken, bu alanda son yıllarda yapılan atılım da dikkat çekiyor. Türkiye şu anda Yavuz ve Fatih gemileriyle Akdeniz’deki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle de sismik arama çalışmaları yürütülüyor. Kanuni’de Akdeniz’de çalışmalar başladığında Türkiye sahada 3 gemi ile aramalarını sürdürecek. Türkiye’nin denizlerdeki sondaj çalışmalarıyla alakalı süreci 2017’de alınan Deepsea Metro II gemisiyle başladı. 2018 yılında Türkiye’ye ulaşanj gemiye Fatih ismi verildi.


TEMELLERİ 2018’DE

2018 Mayıs sonunda çalışmaların tamamlandığı Fatih dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki heyet tarafından çalışmalarına başlamak üzere Akdeniz’e uğurlandı. Fatih’in ardından Türkiye’nn ikinci sondaj gemisi olan Yavuz 2018 yılının ekim ayında satın alınarak millileştirildi. 22 Şubat 2019’da Marmara Denizi’ne ulaşan gemi, Yalova’da gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarının ardından 20 Haziran 2019’da Akdeniz’e doğru yola çıktı.

MERSİN AÇIKLARINA DEMİR ATTI

  • 18 günde Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye gelerek 13 Mart tarihinde Türkiye kara sularına giriş yapan Kanuni Mersin Taşucu Limanı’na demir attı. Gemideki çalışmalar ilk etapta uygulanacak olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından başlayacak.

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