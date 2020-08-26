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Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları Gram altın 458 liradan günü kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?

Serbest piyasada altın fiyatları: Gram altın 458 liradan günü kapattı

Kapalıçarşı'da altın ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu. Çeyrek altın 742, Cumhuriyet altını ise 3 bin 38 liradan günü tamamladı.

Haber Merkezi İHA
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 457,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 968 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.


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