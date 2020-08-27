Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu 27 Ağustos
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 455,7 liradan tamamladı
Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 455,7 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 739 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 24 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 24 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,80 458,00 455,50 455,70 Cumhuriyet Ata Lira 3.017,00 3.038,00 3.003,00 3.024,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,50 421,50 415,60 419,60 Lira(Tam) Ziynet 2.948,00 2.968,00 2.935,00 2.955,00 Yarım Ziynet 1.474,00 1.484,00 1.467,00 1.477,00 Çeyrek Ziynet 737,00 742,00 734,00 739,00