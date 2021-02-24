Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Şubat altın fiyatları Kapalıçarşı'da çeyrek altın 694 lira oldu Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 694 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 759 liradan satıldı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 17:41 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 17:49 AA