Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 694 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Şubat altın fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 694 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 694 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 759 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 759 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 415,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,00 410,20 415,50 415,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.702,00 2.723,00 2.738,00 2.759,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,00 378,00 379,00 383,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.641,00 2.661,00 2.676,00 2.696,00
  • Yarım Ziynet 1.320,00 1.330,00 1.338,00 1.348,00
  • Çeyrek Ziynet 660,00 665,00 689,00 694,00
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