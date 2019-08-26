Ekonomi Kapalıçarşıda gram altın günü 285,80 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da gram altın günü 285,80 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
26 Ağustos altın fiyatları.
26 Ağustos altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 285,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,50 279,70 285,60 285,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.842,00 1.863,00 1.882,00 1.903,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 260,50 264,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.800,00 1.820,00 1.839,00 1.859,00
  • Yarım Ziynet 900,00 910,00 920,00 930,00
  • Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 460,00 465,00

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