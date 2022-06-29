Kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol fışkırdı: Yıllık üretimin yarısı Adana’dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da keşfedilen petrol rezervinin 1 milyar dolarlık ekonomik değere sahip olduğunu açıkladı. Yaklaşık 9 milyon varil olarak hesaplanan rezerv, Türkiye’nin bir yıllık petrol üretiminin yüzde 45’ine denk geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak Gazetesi’ne ziyareti sırasında Adana’daki petrol keşfini yakında ilan edeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da yüksek kaliteli petrol bulunduğunu söyledi.
8 KUYU DAHA AÇILACAK
Erdoğan, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
9 MİLYON VARİL PETROLE DENK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 yılda yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardıklarını söylerken, Yeni Şafak Gazetesi’nin hesaplamalarına göre; 1 milyar dolar ekonomik değere sahip petrol rezervi yaklaşık 9 milyon varile denk geliyor. Bu rezerv Türkiye’nin yıllık üretiminin 21,9 milyon varil olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise yıllık üretimin yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarına karşı çıkan ve Karadeniz’de keşfettikleri gaza burun kıvıranların, Adana’daki kuyulardan da Beylikova’daki maden işleme tesisinden de rahatsız olacaklarını söyleyen Erdoğan, “Artık kusura bakmasınlar. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız, madenleri bulacağız, çıkartacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz” dedi.
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YABANCI ŞİRKETLER PETROL YOK DEMİŞTİ
1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin Adana’daki sahaya gelip araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra ise yine araştırma yapıldığı ve bin 500 metre derinliğe inildiği ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son 2 yıldır bölgede TPAO’nun yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasındaki petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine diğer kuyuların açıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz nisan ayında TPAO’ya, Adana’da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmişti.