Ekonomi Kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol fışkırdı Yıllık üretimin yarısı Adanadan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol fışkırdı: Yıllık üretimin yarısı Adana’dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da keşfedilen petrol rezervinin 1 milyar dolarlık ekonomik değere sahip olduğunu açıkladı. Yaklaşık 9 milyon varil olarak hesaplanan rezerv, Türkiye’nin bir yıllık petrol üretiminin yüzde 45’ine denk geliyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol fışkırdı: Yıllık üretimin yarısı Adana’dan
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Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak Gazetesi’ne ziyareti sırasında Adana’daki petrol keşfini yakında ilan edeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da yüksek kaliteli petrol bulunduğunu söyledi.

8 KUYU DAHA AÇILACAK

  • Erdoğan, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

9 MİLYON VARİL PETROLE DENK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 yılda yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardıklarını söylerken, Yeni Şafak Gazetesi’nin hesaplamalarına göre; 1 milyar dolar ekonomik değere sahip petrol rezervi yaklaşık 9 milyon varile denk geliyor. Bu rezerv Türkiye’nin yıllık üretiminin 21,9 milyon varil olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise yıllık üretimin yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarına karşı çıkan ve Karadeniz’de keşfettikleri gaza burun kıvıranların, Adana’daki kuyulardan da Beylikova’daki maden işleme tesisinden de rahatsız olacaklarını söyleyen Erdoğan, “Artık kusura bakmasınlar. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız, madenleri bulacağız, çıkartacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

YABANCI ŞİRKETLER PETROL YOK DEMİŞTİ

  • 1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin Adana’daki sahaya gelip araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra ise yine araştırma yapıldığı ve bin 500 metre derinliğe inildiği ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son 2 yıldır bölgede TPAO’nun yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasındaki petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine diğer kuyuların açıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz nisan ayında TPAO’ya, Adana’da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmişti.

Rezerv değeri bir milyar dolar: Adana'da iki kuyudan petrol fışkırıyor
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.<br><br>
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Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu haberleri gelmişti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, \"Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız..
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'BİR MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE'<br><br>Adana'da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
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EŞKİŞEHİR'DE 200 TON CEVHER İŞLEYECEK TESİS KURULACAK<br><br>Erdoğan, nadir elementlerin üretimleri konusunda yatırımların yapılacağını belirterek, \"Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz...
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Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz\" dedi.
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Daha önce gündeme gelen haberlerde ise Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu belirtilmişti.
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Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.
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Rezerv değeri bir milyar dolar: Adana'da iki kuyudan petrol fışkırıyor
Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adana'da petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?

Adana'da bulunan petrol köylüleri sevindirdi
FOTOĞRAF 13
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Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.<br>
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Başka kuyular da açıldı<br><br>Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.<br>
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Yabancı araştırmacılar petrol yok diyerek kapattı<br><br>Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi.
Title
1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.
Title
Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.<br>
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Köylüler mutlu<br><br>Dron ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görülürken doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, “Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur\" diye konuştu.
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\"Mutlaka burada petrol var\"<br><br>Köyde 14 kuyu açılacağını öğrendiğini anlatan Sezgin, “Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp 'Burada bir şey yok' deyip çekip gittiler. Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye'nin kalkınması, para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın\" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kısa süre önce bir gazeteye \"Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz\" şeklinde açıklamada bulunmuştu.<br>
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Ayrıca geçen Nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
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Adana'da bulunan petrol köylüleri sevindirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.


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