Karaborsacıların fıstık oyunu

Bayram tatlılarının olmazsa olmazı fıstıkta karaborsa krizi yaşanıyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, bayram öncesi artan fıstık fiyatlarının üreticiyi etkilediğini söyledi. Yeni fıstık hasadında çok fazla verim beklediklerini anlatan Taşdemir, "Bu durum fiyatları düşürecekti. Ancak ürünlerin fazlalığını karaborsacılar fırsata çevirdi. Fıstık fiyatı son bir ayda 850 TL’den 1400 TL’ye yükseldi. Şimdi fiyatlar düşse bile yüksek fiyat üzerinden düşecek" dedi.

Mehmet Ali Taşdemir

STOÇULUK YAPANLAR SEKTÖRDEN DEĞİL

Fıstığın fiyatındaki artışının piyasadaki arz talep dengesi ya da piyasada fıstık olmamasından kaynaklanmadığını belirten Taşdemir, “Tamamen sektör dışındakilerin iştahını kabartan stokçuluk ve karaborsacılık söz konusu. Yeni hasat sezonunun çok bereketli olmasını bekliyoruz. Son 50-60 yılın rekoru olabilir. Ortalama yıllık 200 bin ton civarındayken, bu yıl beklenti 700-800 bin ton. Fıstığın stoku ve raf ömrü uzun olduğu için bu da insanların stokçuluk yapmasına neden oluyor. Bunu ne sektörden ne de baklavacı esnafı yapıyor. Bunu yapan cebinde parası olan fırsatçılar” şeklinde konuştu.

ÖNERİMİZ SERTİFİKALI STOKÇULUK

Karaborsacıların bu durumu fırsata çevirdiğini anlatan Taşdemir, “Fiyatların yükselmesinin sebebi yeni sezonda fıstığın çok fazla olması nedeniyle fiyatlarda ciddi bir düşüş bekleniyordu. Amaç elde olan fıstıkla fiyatları ne kadar askıda tutup yükseltebilirsek, o yüksek fiyat üzerinden fiyatlar düşsün mantığı var. Bu durumun önüne geçmek için sertifikalı stokçuluk öneriyoruz. Bunun yanında hükümetin AB fonlarından kaynaklanan üreticiye verdiği alan destekleme fonunun alana tarlaya ya da bahçeye değil de ürüne verilmesini talep ediyoruz. Destek ürüne verildiğinde, ürün kayıt altına girecek. Böylece ürünün nerede olduğunu bileceğiz. Sertifikalanan ürün stokçuya hareket alanı bırakmayacak. ancak şu an bir yaptırım yok" değerlendirmesi yaptı. Bayram yaklaşırken milli tadımız baklavanın her eve girmesini arzu ettiklerini açıklayan Taşdemir, fiyat yüksekliği nedeniyle vatandaşın baklava almakta zorlandığını aktardı.

İHRACAT YAPAN DA MAĞDUR

Fıstığı, al-sat yapan ihracatçıların da yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Taşdemir, “Şu anda Avrupa ve dünya piyasalarında iç fıstığın kg fiyatı 18-20 avro. Bizde şu an iç fıstığın fiyatı 37-38 avro/dolar bandında. Bu da dünya piyasalarında diğer aktörlere karşı elimizi kolumuzu bağlıyor. Ürünlerin ihracatını da yapamıyoruz. Bugün ABD Florida, Afganistan, Suriye ve İran çok iyi şekilde ihracat yaparken, biz kendi ayağımıza sıkmaktan başka bir şey yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.







