Karadeniz doğal gazının değeri 648 milyar dolara çıktı

Karadeniz gazı daha çıkmadan Türkiye’nin zenginliğine zenginlik kattı. Türkiye, 2020 yılında Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bularak tarihi rekora imza attı. Ardından Fatih Sondaj gemisi ile Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi. Böylece Türkiye’nin iki kuyuda keşfettiği doğal gaz miktarı toplamı 540 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

18 SENTTEN 120 SENTE ÇIKTI

Rezervin ilk tespit edildiği günde uluslararası piyasada gazın metreküp fiyatı, 18 sent civarındaydı. Hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Uluslararası Enerji Ajansı; Türkiye’nin Batı Karadeniz’de keşfettiği doğal gazın toplam değerini yaklaşık 100 milyar dolar olarak açıkladı. Uluslararası camiada büyük ses getiren keşfin ardından Türkiye, bulduğu rezervi karaya ulaştırıp kullanıma sunması için hazırlıklarını sürdürüyor. Sondaj çalışmaları ve testleri tamamlanan doğal gazı karaya taşıyacak boruları döşeyecek platform önceki gün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e geçti.

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SAVAŞLA BİRLİKTE KIYMETE BİNDİ

Türkiye’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde şebekeye verme hedefiyle çalıştığı doğal gazın değeri, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle beşe katlandı. Savaşın hemen öncesinde doğal gazın metreküpü uluslararası piyasalarda 70 sente çıktı ve Türkiye’nin keşfettiği 540 milyar metreküpün toplam değeri 378 milyar dolara ulaştı. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ile birlikte dünya genelinde gazın fiyatı hızla yükselmeye başladı. Doğal gazın fiyatı metreküp fiyatı bugün 1.2 dolara çıktı. Böylece Karadeniz doğal gazının toplam değeri de 648 milyar dolara yükseldi. İlk keşfin ardından Karadeniz gazının değeri yüzde 548 oranında artış göstermiş oldu.

100 MİLYARLARCA DOLAR KASADA

Gazın kullanımıyla beraber, ilgili dönemde Türkiye’nin dışarıya ödeyeceği yüz milyarlarca dolarlık kaynak kasasında kalacak. Söz konusu 540 milyon metreküp gaz miktarının önümüzdeki dönemdeki yeni keşiflerle artması bekleniyor. Öte yandan Rusya’ya uygulanan yatırımlar sonrasında enerjinin küresel dengeler için önemi yeniden anlaşıldı. Hal böyle olunca, Karadeniz doğal gazı sadece iç tüketime yönelik önemli bir kaynak haline geldi.

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KASTORO 10 GEMİSİ KARADENİZ’DE

Türkiye’nin potansiyel rezervlerinin değeri artarken, mevcut keşif yatırımlarının da devamı geliyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı Kastoro 10 adlı gemi, bölgeye ulaşmak üzere İstanbul Boğazı'ndan önceki gün geçiş yaptı. Gemi, doğal gazı taşıyacak boruların sığ deniz alanına serimi ve montaj işlemlerini yapacak. Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı vatandaşla buluşturmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

4200 PERSONEL VE 16 GEMİ ÇALIŞIYOR

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor. Sahada 4 bin 200 personel çalışıyor. 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor. Öte yandan, belirlenen bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı. Derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz ayının başında Türkiye'de olacak. Böylece, montaj süreci de hızlanacak.