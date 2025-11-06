Karadeniz’de ticaret ve turizme yeni bir soluk: Trabzon-Soçi feribot hattı yeniden hizmette

Karadeniz’de uzun yıllar sonra önemli bir hat yeniden açıldı. Trabzon ile Rusya’nın Soçi şehri arasında 2011 yılında sona eren feribot seferleri, 14 yıl aradan sonra yeniden başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle yeniden organize edilen seferlerin ilki, 5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi Trabzon Limanı’ndan gerçekleştirildi. Lider Line şirketine ait, “Seabridge” adlı Ro-Ro yolcu gemisi, 12 saatlik yolculuğun ardından Soçi Limanı’na ulaştı.
Haftada Dört Karşılıklı Sefer
Organizasyonu yürüten iş adamı Aykan Üçüncü, hattın yeniden açılmasının sadece ekonomik değil, kültürel açıdan da bölgeye katkı sağlayacağını söyledi:
Yoğun İlgi ve Uygun Fiyatlar
İlk seferde 20 yolcunun yer aldığı açıklandı. Yetkililer, yaz aylarında ve okul tatillerinde talebin artmasını bekliyor.
Biletler Trabzon Limanı girişindeki acente ofisinden ve sosyal medya üzerinden duyurulacak satış noktalarından temin edilebiliyor.
- Suit oda: 220 dolar
- 4 kişilik kamara: kişi başı 90 dolar
- Oturarak seyahat: 70 dolar
“12 Saatte Soçi’deyiz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Soçi hattının Karadeniz’de ticareti, turizmi ve bölgesel ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.