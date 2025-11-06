Yeni Şafak
Karadeniz’de ticaret ve turizme yeni bir soluk: Trabzon-Soçi feribot hattı yeniden hizmette

21:026/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Trabzon ile Soçi arasında 14 yıl sonra yeniden deniz köprüsü kuruldu.
Karadeniz’de uzun yıllar sonra önemli bir hat yeniden açıldı. Trabzon ile Rusya’nın Soçi şehri arasında 2011 yılında sona eren feribot seferleri, 14 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle yeniden organize edilen seferlerin ilki, 5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi Trabzon Limanı’ndan gerçekleştirildi. Lider Line şirketine ait, “Seabridge” adlı Ro-Ro yolcu gemisi, 12 saatlik yolculuğun ardından Soçi Limanı’na ulaştı.

Haftada Dört Karşılıklı Sefer

Yeni dönemde seferler, Trabzon’dan Çarşamba ve Pazar, Soçi’den ise Perşembe ve Pazartesi günleri yapılacak. 550 yolcu ve 220 araç kapasiteli Seabridge, hem bireysel yolculara hem de ticari taşımacılığa hizmet verecek.

Organizasyonu yürüten iş adamı Aykan Üçüncü, hattın yeniden açılmasının sadece ekonomik değil, kültürel açıdan da bölgeye katkı sağlayacağını söyledi:

“Rusya ile Trabzon arasında uzun süredir hissedilen bir boşluk vardı. Bu hat, hem bavul ticaretini hem de karşılıklı turizm hareketliliğini canlandıracak. Rusya tarafında da büyük ilgi görüyoruz.”

Yoğun İlgi ve Uygun Fiyatlar

İlk seferde 20 yolcunun yer aldığı açıklandı. Yetkililer, yaz aylarında ve okul tatillerinde talebin artmasını bekliyor.

Biletler Trabzon Limanı girişindeki acente ofisinden ve sosyal medya üzerinden duyurulacak satış noktalarından temin edilebiliyor.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
  • Suit oda: 220 dolar
  • 4 kişilik kamara: kişi başı 90 dolar
  • Oturarak seyahat: 70 dolar

“12 Saatte Soçi’deyiz”

Seferlerin başlamasından memnuniyet duyan yolculardan biri olan ve Soçi’de yaşayan Trabzonlu Abidin Köksal, yeni hattın büyük kolaylık sağladığını belirterek,
“Eskiden Gürcistan üzerinden 3 bin 500 kilometre yol gidiyorduk. Şimdi 12 saatte Soçi’ye ulaşabiliyoruz, bu gerçekten mükemmel”
dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Soçi hattının Karadeniz’de ticareti, turizmi ve bölgesel ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.


#Trabzon
#Soçi
#Karadeniz
#Seabridge
#Lider Line
