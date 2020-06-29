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Ekonomi Karaismailoğlu Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek ve yolcu taşımacılığına başlayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek ve yolcu taşımacılığına başlayacağız

Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek ve yolcu taşımacılığına başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenle ilgili, "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir"diye konuştu.

Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Yerli ve milli tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özelliklerdedir. 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır."

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Bakan Varank: Milli elektrikli trenimiz mayıs sonunda raylara indi, bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor

Karaismailoğlu, "Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır" diye konuştu.

Yerli hızlı tren teste çıkıyor
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Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor.
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2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.
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Yerli hızlı tren teste çıkıyor
Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretiminde sona gelindi. Test sürüşleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile gerçekleşecek trenin 30 Ağustos tarihinde raylara inmesi bekleniyor.


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