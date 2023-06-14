Karavan tatiline ortak platform

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde aldığı desteklerle 2022 yılı başında kurulan karavan kiralama platformu KolayKaravan, geçtiğimiz yıl 6 bin gece konaklamaya aracılık etti. 2,5 milyon dolar değerleme ile İTÜ ARI Teknokent’in de aralarında bulunduğu gruptan yatırım almayı başaran girişim, bu sayede tohum yatırım turunu tamamlamış oldu. Misafirlerin en kolay şekilde diledikleri karavana ulaşabildikleri pazar yeri hizmeti sağlayan KolayKaravan, CamperTrust uygulamasıyla, misafirler yolculukları boyunca acil ihtiyaçlarına kolayca ulaşabiliyor.

40 BİN GECE KONAKLAMASI İLE YILI KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ

Yüzlerce rezervasyon ile ilk yıllarında iyi bir performans sergilediklerini ve 20’ye yakın şehirde hizmet verdiklerini dile getiren KolayKaravan kurucu ortağı Çağlar Bilici, yüzlerce karavanı da bünyelerine katmayı başardıklarını söyledi. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 700’ü bulan bir büyüme yakaladıklarını belirten Bilici, “2023 yılını 40 bin gece konaklama hizmeti sunarak kapatmayı planlıyoruz. Şehir sayısında 30’a, karavan sayısında ise geçen senenin 2 katına ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLERİN %80’İ TÜRKİYE’DEN

Müşteri popülasyonuna değinen Çağlar Bilici, “Müşterilerin şu anda yüzde 80’i Türkiye’den, yüzde 20’si ise yurt dışından bize ulaşıyor. Türkiye’deki müşterilerin önemli bir kısmı İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Bu şehirlerde çeşitliliğe önem veriyoruz” diye konuştu. Tohum yatırım turunu kapattıklarının altını çizen Bilici, “Bundan sonraki aşamada mobil uygulama, deneyim çeşitlemesi ve yurt dışına odaklanacağız” dedi.

Küresel pazara göz dikti

2023 yılı için Türkiye’de büyümeye odaklandıklarını dile getiren KolayKaravan kurucu ortağı Çağlar Bilici, şunları söyledi: “Ülkemizin potansiyeli çok büyük ve bu konuda bizim üzerimize düşen de önemli bir sorumluluk var. 2024 yılını ise yurt dışı senesi olarak değerlendirdik. Amacımız 2024 de en az 2 ülkede operasyonlara başlamak ve yakın dönem içinde gelirlerimizin yüzde 40’ını yabancı misafirlerimizden ve ülkelerden kazanmayı planlıyoruz.”



