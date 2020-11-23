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Karavan yok satıyor

Karavan yok satıyor

Koronavirüs salgını karavanlara olan ilgiyi artırdı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler müşterilere 2-5 ay sonrasına gün veriyor. 40 bin liradan başlayan karavan fiyatları 500 bin liraya kadar çıkıyor. Günlük kiralamada en düşük fiyat ise 600 lira.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Talepten oldukça memnun olan karavan üreticileri, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Talepten oldukça memnun olan karavan üreticileri, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar, karavan turizmine yöneldi. Karavan üreticileri de bu ilgiden oldukça memnun. Hatta birçoğu siparişleri yetiştirmek için kapasite artışına giderken, şu an sipariş etseniz 2 ila 5 ay arasında gün veriyorlar. 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen MÜSİAD EXPO’da Yeni Şafak’a konuşan karavan üreticileri, vatandaşın karavana ilgi göstermesiyle, kontrolsüz ve teknik alt yapısı olmayan kişilerin üretim yapmaya başladığını söylüyor. Merdiven altı üretime karşı uyarıda bulunan üreticiler, sektörün bir standarda bağlanmasını istiyor.

KİRALAMA BEDELİ GÜNLÜK 600 LİRA

Karavan Üreticisi Tarık Aksoy, “2021'de 300 adet karavan üretimi hedefliyoruz. 2020 için ortalama teslim süremiz, yaklaşık iki ay civarında. 2021 başında iki yeni modelimiz daha çıkıyor. Tamamen yerli üreticiyiz. Bu yıl itibariyle Almanya ve İngiltere’ye ihracata başladık. Karavan kiralama günlük 600 liradan başlıyor, aracın modeline donanımına göre fiyat yukarı çıkıyor” dedi. Aksoy, "Türkiye’de ilk kez üretmeye başladığımız pikap karavan 65 bin liradan başlıyor. Motokaravan 98 bin liradan başlıyor, istediğiniz model ve tasarıma göre 140 bin liraya kadar çıkabiliyor. Çekme karavan da 100 bin liradan başlıyor” dedi.

Koronavirüsten korunmak için karavanda izole yaşam oluşturdular
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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin karşısında bulunan içerisinde 30'un üzerinde karavanın park halinde olduğu alanda sosyal mesafe kuralına uygun yaşanıyor. Araçlarını 2 metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de yakın temasta bulunmadıklarını söyledi. Kimisi karavanını tamir ederken, kimisi de çevresine çiçekler ekerek zaman geçiriyor. Birbirlerine uzaktan selam verdiklerini, yakın mesafe temasında bulunmadıklarını anlatan karavan tutkunları, karavan yaşamının güvenli olduğuna dikkati çekiyor.
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Ankara'da özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer (37), 'Evde kal' çağrısının yapıldığı gün Antalya'ya yola çıkıp karavanına yerleştiğini söyledi. Çağrıya 'Karavanda kal' olarak cevap verdiğini anlatan Gürer, 20 gündür yaşamını karavanında tek başına sürdürdüğünü belirtti. Karavan hayatının minimal yaşam olduğunu belirten Gürer, Koronavirüs salgınıyla birlikte minimal yaşamın önemini anlamış olduk dedi.
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Karavan yaşamının farklılıklarına dikkati çeken Gürer, Burada sokak hayvanlarıyla ve çiçeklerle ilgileniyorum, kendi hayatımı yaşıyorum. Kendimi izole etmiş durumdayım. Hiçbir insanla görüşmüyorum, misafir kabul etmiyorum. Diğer karavan komşularımızla uzaktan selamlaşıyoruz. Biz ‘evde kal’ çağrısına ‘karavanda kal’ olarak yanıt verdik. Her şey yoluna girdiği, salgının kontrol altına alınıp seyahatlerin başladığı zamana kadar Antalya'da karavanımda yaşamaya devam edeceğim. Biz şanslı tarafız sanırım. İnsanlardan uzak, doğayla baş başa ve kimse için risk teşkil etmiyoruz. Kimse de bizim için risk teşkil etmiyor diye konuştu.
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Antalya'da yaşayan Şükriye Sapmaz, köpeğiyle birlikte karavanında kalıyor. 'Evde kal' çağrısının ardından apartman hayatının güvenli olmadığını düşünerek karavanına geldiğini anlatan Sapmaz, şunları söyledi:
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Burası en azından açık hava. Köpeğimle zaman geçirebiliyorum, kitap okuyabiliyorum, uzaktan da olsa denizin sesini duyabiliyorum. Daha izole bir yaşam. Karavanımın içinde yağmur sesi eşliğinde dinleniyorum. Komşularımla mesafeli duruyorum. Uzaktan selamlaşıyoruz. Antalya'da evim var ama apartmanda kalmak yerine karavanda yaşamayı tercih ediyorum. Daha güvenli geliyor, burada mutlu oluyorum ve güvende hissediyorum.
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Koronavirüsten korunmak için karavanda izole yaşam oluşturdular
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 'Evde kal' uyarılarına uyan Antalyalıların yanı sıra çağrıya katılan karavancılar, komşularından uzak izole günler geçiriyor.


KONTROLSÜZ ÜRETİM ÖNLENMELİ

  • Tarık Aksoy, sektörün sorunlarını kısaca şöyle özetliyor: “Son dönemde karavanlara ilginin artmasıyla birlikte, merdiven altı dediğimiz çok sayıda üretim başladı. Bunlar kontrolsüz, herhangi bir teknik alt yapısı olmadan yapılan ürünler. Önümüzdeki günlerde, karavanlarla ilgili teknik anlamda sıkıntılar, kazalar yaşamaya başlayacağız. Karavan üretimine ait herhangi bir standart yok. Sektöre ait, herhangi bir yaptırım veya kontrol yok. Karavan üretecek olan firmaların belli bir standarda bağlanması sorumlulukları olması lazım. Diğer bir sorun da, çekme karavan ve pikap üzerindeki ürünümüz vergilendirmeden muaf olurken, Motokaravanda ise, yılda iki kez motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsunuz. Vergi sebebiyle yeni araç yapmak istemiyorlar. Şu anda tamamen eski ticari araçlar, karavana dönüştürülüyor.”

Koronavirüs onlara yaradı satışlar yüzde 400 arttı: Üreticiler karavanda talebe yetişemiyor
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koronavirüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken; karavana ilgiyi artırdı. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, kalabalıklardan uzak doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla karavana yöneldi. Pandemi döneminde satışların yüzde 400 oranında arttığı belirtilirken, karavan üreticileri siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Karavan imalatı ise 3 aşamadan oluşuyor.
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İlk aşamada aracın izolasyon ve elektrik tesisatı, ikinci aşamada mobilya montajı, üçüncü aşamada ise döşeme ile su ve gaz sistemlerinin bağlantısı yapılıyor. Araç hariç içeri kurulan sistemin 100 bin TL'den başladığı, isteklere göre fiyatın arttığı belirtildi.
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Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıldır karavan imal eden evli ve 2 çocuk babası Zafer Urundaş (45), Sosyal mesafeyi korumak adına insanlar biraz yoruldu.
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Doğayla iç içe olmak istiyorlar. Bunun da en önemli destekçisi karavan. Daha izole oluyor insan. Gerçekten ilgi alaka var. Karavanın ülkemizde daha çok kullanılacağına inanıyorum. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Etrafımız denizlerle çevrili. Bizim bu güzelliklerden yararlanmamız lazım dedi.
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Satışlara değinen Urundaş, Satışlar bu dönem yüzde 400 oranında arttı. İnsanlar doğanın içinde vakit geçirmek istiyor dedi.
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Yoğun talep nedeniyle 4 aylık bir sıra sürecinin bulunduğunu söyleyen Urundaş, bir aracın imalatına başlandığında 1 ay ila 45 gün içinde ürünü teslim ettiklerini belirtti. Bir karavanın araç hariç içine konulan sistemlerin tüketiciye minimum 100 bin TL'ye mal olduğunu, isteklerle bu fiyatın arttığını söyledi.
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Karavan siparişini teslim alan butik işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Erhan Çekiç (45), Şu pandemi döneminde kalabalığa girmek istemiyorum. Ailemle eşimle rahat zaman geçirmek izole bir yaşam için tercih ettim. İlk önce Ege'yi bir gezeceğiz. Sonra yurt dışına da gitmek istiyoruz dedi.
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Aracı 80 bin TL'ye aldığını toplam maliyetin 220 bin TL'yi tuttuğunu belirten Çekiç, Araçta özel isteklerimiz oldu. Ahşap kullandık. Tik ağacını çok severim. Cilalı mobilya yaptırdık. Döşemeler de kendi tercihimiz. Eşimle seçtik. Hoşumuza gitti. Butik bir çalışma oldu. Mobilya tercihlerini eşim yaptı. Çok hoşumuza gitti dedi.
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Koronavirüs onlara yaradı satışlar yüzde 400 arttı: Üreticiler karavanda talebe yetişemiyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor. Yoğun talep karşısında aralıksız üretim yapan imalatçılardan Zafer Urundaş, 4 ay sonrasına randevu verdiklerini, pandemi döneminde satışların yüzde 400 arttığını söyledi.

TÜRKİYE’YE KAYNAK OLACAK

MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Komitesi Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman, MÜSİAD olarak, Türkiye’de Karavan Park haritası çıkarmaya çalıştıklarını ve 38 il belirlediklerini belirterek, “Bu illerde Karavan Park alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 200 tane nokta talep olarak geldi. Biz bunu 75 noktada sınırlandırmayı düşünüyoruz. Amacımız ülkemize hiç gelmeyen geliri getirmek. Türkiye’nin şu an karavan turizminden elde ettiği gelir 350 bin dolar. Avrupa’daki en düşük şehrin 350 milyon dolarlık bir geliri var. Türkiye’ye iyi bir kaynak olacak” dedi.

Ümit Hotaman

DAHA İYİSİNİ ÜLKEMİZDE ÜRETİRİZ

  • Hotaman, şunları kaydetti: “Burada bir belgelendirmeli otellerdeki 4 yıldız 5 yıldız karavan park alanları çıkarmaya çalışıyoruz. Deniz, kum, güneş belli bir aşamaya geldi. Yeni bir turizm kaynağı ile ilerlemek zorundayız. Karavan imalatıyla ilgili büyük çalışmalarımız var. Şu an karavan almak isterseniz 5 ay sonraya gün veriyorlar. Amacımız, işin Avrupa tarafında kaliteli, karavan grupları var. Ama neden bu Türkiye’de yapılmasın? Bunları ülkemizde Avrupa’dan daha kaliteli bir şekilde yapıp dünyaya satabiliriz. Yedek parçaları da Türkiye’de üretmek için çalışmalarımız var. 30 şubemiz karavan imalatıyla ilgili çalışma yapıyor.”

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KAMP ALANLARI YETERSİZ

  • Karavan üreticisi Niyazi Asilkan da, pandemi başladığı günden itibaren karavanlara çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Kamp alanlarının yetersizliğinden yakınan Asilkan, mevcut kamp yerlerinin de fiyatları arttırdığını söyledi. Asilkan, “Çekme karavanlar 40 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Motokaravanlar da, 175 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkıyor” diyor.
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