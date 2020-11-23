Karavan yok satıyor

Koronavirüs salgını karavanlara olan ilgiyi artırdı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler müşterilere 2-5 ay sonrasına gün veriyor. 40 bin liradan başlayan karavan fiyatları 500 bin liraya kadar çıkıyor. Günlük kiralamada en düşük fiyat ise 600 lira.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar, karavan turizmine yöneldi. Karavan üreticileri de bu ilgiden oldukça memnun. Hatta birçoğu siparişleri yetiştirmek için kapasite artışına giderken, şu an sipariş etseniz 2 ila 5 ay arasında gün veriyorlar. 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen MÜSİAD EXPO’da Yeni Şafak’a konuşan karavan üreticileri, vatandaşın karavana ilgi göstermesiyle, kontrolsüz ve teknik alt yapısı olmayan kişilerin üretim yapmaya başladığını söylüyor. Merdiven altı üretime karşı uyarıda bulunan üreticiler, sektörün bir standarda bağlanmasını istiyor.
KİRALAMA BEDELİ GÜNLÜK 600 LİRA
Karavan Üreticisi Tarık Aksoy, “2021'de 300 adet karavan üretimi hedefliyoruz. 2020 için ortalama teslim süremiz, yaklaşık iki ay civarında. 2021 başında iki yeni modelimiz daha çıkıyor. Tamamen yerli üreticiyiz. Bu yıl itibariyle Almanya ve İngiltere’ye ihracata başladık. Karavan kiralama günlük 600 liradan başlıyor, aracın modeline donanımına göre fiyat yukarı çıkıyor” dedi. Aksoy, "Türkiye’de ilk kez üretmeye başladığımız pikap karavan 65 bin liradan başlıyor. Motokaravan 98 bin liradan başlıyor, istediğiniz model ve tasarıma göre 140 bin liraya kadar çıkabiliyor. Çekme karavan da 100 bin liradan başlıyor” dedi.
Tarık Aksoy, sektörün sorunlarını kısaca şöyle özetliyor: “Son dönemde karavanlara ilginin artmasıyla birlikte, merdiven altı dediğimiz çok sayıda üretim başladı. Bunlar kontrolsüz, herhangi bir teknik alt yapısı olmadan yapılan ürünler. Önümüzdeki günlerde, karavanlarla ilgili teknik anlamda sıkıntılar, kazalar yaşamaya başlayacağız. Karavan üretimine ait herhangi bir standart yok. Sektöre ait, herhangi bir yaptırım veya kontrol yok. Karavan üretecek olan firmaların belli bir standarda bağlanması sorumlulukları olması lazım. Diğer bir sorun da, çekme karavan ve pikap üzerindeki ürünümüz vergilendirmeden muaf olurken, Motokaravanda ise, yılda iki kez motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsunuz. Vergi sebebiyle yeni araç yapmak istemiyorlar. Şu anda tamamen eski ticari araçlar, karavana dönüştürülüyor.”
MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Komitesi Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman, MÜSİAD olarak, Türkiye’de Karavan Park haritası çıkarmaya çalıştıklarını ve 38 il belirlediklerini belirterek, “Bu illerde Karavan Park alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 200 tane nokta talep olarak geldi. Biz bunu 75 noktada sınırlandırmayı düşünüyoruz. Amacımız ülkemize hiç gelmeyen geliri getirmek. Türkiye’nin şu an karavan turizminden elde ettiği gelir 350 bin dolar. Avrupa’daki en düşük şehrin 350 milyon dolarlık bir geliri var. Türkiye’ye iyi bir kaynak olacak” dedi.
DAHA İYİSİNİ ÜLKEMİZDE ÜRETİRİZ
Hotaman, şunları kaydetti: “Burada bir belgelendirmeli otellerdeki 4 yıldız 5 yıldız karavan park alanları çıkarmaya çalışıyoruz. Deniz, kum, güneş belli bir aşamaya geldi. Yeni bir turizm kaynağı ile ilerlemek zorundayız. Karavan imalatıyla ilgili büyük çalışmalarımız var. Şu an karavan almak isterseniz 5 ay sonraya gün veriyorlar. Amacımız, işin Avrupa tarafında kaliteli, karavan grupları var. Ama neden bu Türkiye’de yapılmasın? Bunları ülkemizde Avrupa’dan daha kaliteli bir şekilde yapıp dünyaya satabiliriz. Yedek parçaları da Türkiye’de üretmek için çalışmalarımız var. 30 şubemiz karavan imalatıyla ilgili çalışma yapıyor.”
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KAMP ALANLARI YETERSİZ
Karavan üreticisi Niyazi Asilkan da, pandemi başladığı günden itibaren karavanlara çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Kamp alanlarının yetersizliğinden yakınan Asilkan, mevcut kamp yerlerinin de fiyatları arttırdığını söyledi. Asilkan, “Çekme karavanlar 40 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Motokaravanlar da, 175 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar çıkıyor” diyor.