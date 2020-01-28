Ekonomi KARDEMİR dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak
İŞ DÜNYASI

KARDEMİR dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak

KARDEMİR dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, devam eden kapasite artışı yatırımları ile 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacak ve dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) üyeleri KARDEMİR'i ziyaret etti.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) üyeleri KARDEMİR'i ziyaret etti.

Yönetim kurulu toplantısı için KARDEMİR'e gelen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) üyeleri, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Genel Müdür Soykan tarafından karşılandı.

İLK 100 ARASINA GİRECEK

KARDEMİR'in tarihi, Türk ve dünya demir çelik sektöründeki konumu, üretim kapasiteleri, çevre ve sosyal sorumluluk yatırımları ile makine imalat, raylı sistemler, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik üretimleri hakkında katılımcılara bilgi veren Soykan, "KARDEMİR, devam eden kapasite artışı yatırımları ile 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacak ve dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak." ifadesini kullandı.

KARDEMİR
Daha sonra BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantının ardından kişisel koruyucu malzemelerini giyen BAKKA Yönetim Kurulu Üyeleri, sırasıyla kok, yüksek fırınlar, çelikhane sürekli döküm tesisleri, ray profil haddehanesi ve demiryolu tekeri üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan talimat verdi: Depremden zarar gören KOBİ'ye 100 bin TL
EKONOMİ
Erdoğan talimat verdi: Depremden zarar gören KOBİ'ye 100 bin TL

6,8'lik deprem sonrası 3 kat uyarısı!
EKONOMİ
6,8'lik deprem sonrası 3 kat uyarısı!

Akaryakıtta çifte indirim: 23 kuruşluk indirim geldi
EKONOMİ
Akaryakıtta çifte indirim: 23 kuruşluk indirim geldi
Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Depremzedelere Tarım Köy desteği

Depremzedelere 'Tarım Köy' desteği

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.
Ödeme bugün yapılacak

Ödeme bugün yapılacak

Bakan Soylu, vatandaşlardan göndermemesini rica etti.
Deprem sonrası satışlar arttı

Deprem sonrası satışlar arttı

Fiyatlar 90 ila 400 lira arasında değişiyor.
Şifreli karantina odaları

Şifreli karantina odaları

Sağlık Bakanlığı korona virüsü için harekete geçti.
Katılım payı alınmayacak

Katılım payı alınmayacak

​Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için önemli açıklama.

3 kat uyarısı!

3 kat uyarısı!

​25 yaş ve üstü yapılara sahip 28 mahalle risk altında

Yüzyılın işgali

Yüzyılın işgali

​ABD, Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali meşrulaştırmaya çalışacak.
Diğer musluğu<br> açınca şoke oldu

Diğer musluğu
açınca şoke oldu

Yan yana kurulan 2 musluk hileyi ortaya çıkardı.
Yargıtay'dan<br> önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, işten atıldı.
Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlemde.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor, yağmur geliyor.
Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.