Ekonomi Kardeş OSB hayata geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kardeş OSB hayata geçti

Sanayiciler arasındaki işbirliğini genişletmek amacıyla başlatılan Kardeş OSB Projesi'nde 10 OSB protokol imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank'ın refakatinde Diyarbakır ile Nilüfer, Ergene-2 ile Samsun merkez, İkitelli ile ASO-2 ve 3, Konya ile Erzurum-1, Denizli ile Adıyaman OSB'leri arasında &quot;Kardeş OSB Protokolü&quot; imzalandı.
Bakan Varank'ın refakatinde Diyarbakır ile Nilüfer, Ergene-2 ile Samsun merkez, İkitelli ile ASO-2 ve 3, Konya ile Erzurum-1, Denizli ile Adıyaman OSB'leri arasında "Kardeş OSB Protokolü" imzalandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı, Bakan Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Kardeş OSB'lerin ilk adımı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kardeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi kapsamında 10 OSB'nin "kardeşlik protokolü"ne imza atarak, ortak projeler geliştireceklerini ve tecrübelerini paylaşacaklarını bildirdi.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Bölgelerde düzenlenen istişare toplantılarının sanayiciler arasındaki iş birliğini geliştirmek için faydalı olduğunu vurgulayan Varank, "Kardeş OSB Projesi hayata geçiyor. Bugün 10 OSB'miz kardeşlik protokolüne imza atarak ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Atalarımızın dediği gibi, birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli iş birliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

MAKİNECİLER İÇİN SON TARİH 6 ARALIK

Varank, katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na değinerek, ilk aşamada makine sektöründe çağrıya çıkılan programa "Tek Pencere" uygulamasından başvuru yapılabileceğini vurguladı. Varank, şöyle konuştu: "Makine sektörü çağrımız 6 Aralık'a kadar açık. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun, başvurunuzu yapın."

KOBİ'LER İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Varank, "Bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde 335 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 400 binin üzerinde vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 150 bin KOBİ, KOSGEB'den faydalanıyor" şeklinde konuştu. Başvuru süreci devam eden KOBİ Finansman Destek Programı'na da işaret eden Varank, KOBİ'ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşma yaptıklarını vurguladı.

  • 1,9 MİLYON KİŞİ OSB'DE ÇALIŞIYOR
  • OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43'ü'nün yani 828 bin 841 kişi Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerde yer alığını ifade etti. Marmara Bölgesi'nin Türk sanayisinin kalbini oluşturduğunu gördüğünü belirten Kütükcü, "Hedefimiz, bugün olduğu gibi sorunlara çözüm üretmek, organize sanayi bölgelerimizin ve Türk sanayisinin geleceğini birlikte, ortak akılla kurgulamak. Çünkü biz inanıyoruz ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu dönem OSBÜK'ün kurumsal yapısını da bu felsefeyle inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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