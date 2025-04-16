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Kardeş ülkelerle ortak medya imzası

Kardeş ülkelerle ortak medya imzası

Ali Kürşat Büyükada
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türk dünyasının reklam büyüklüğü 7 milyar avroyu buluyor.
Türk dünyasının reklam büyüklüğü 7 milyar avroyu buluyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni oluşumun tanıtımı amacıyla Ankara'da düzenlenen lansmanda yaptığı açıklamada, “Bu fikir bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, aynı değerleri taşıyan ülkeler ve aynı hikâyeleri anlatan halklar olarak, aynı marka diliyle konuşmalı; aynı medya ağında buluşmalıyız” dedi. TÜREK ile reklam alanında önemli iş birliklerine imza atılacağını da belirten Bolat, “Birliğin merkez ofisi İstanbul'da olacak, sözcülüğünü ise ilk iki yıl Türkiye olarak biz üstleneceğiz. Sonraki yıllarda önce Azerbaycan, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bu görevi üstlenecek” diye konuştu. Türk dünyası ülkelerindeki reklam sektörüne ilişkin verilere de değinen Bolat, şunları kaydetti:


DİJİTALDE HIZLI AKSİYON

"Azerbaycan'da 104 milyon avro, Özbekistan'da 136 milyon avro, Kazakistan'da 631 milyon avro, Kırgızistan'da 52 milyon avro, Türkmenistan'da 112 milyon avro yıllık reklam bütçeleri var. Ülkemizdeki reklam pazarı büyüklüğü 6 milyar avro. Böylece Türk dünyasının reklam pazarının büyüklüğü 7 milyar avroya ulaşıyor."


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