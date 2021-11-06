Kargocular kasım yoğunluğuna hazır

Son yıllarda kasım ayındaki indirimlerde artan teslimat yoğunluğunu karşılayamadığı yönünde eleştirilen kargo şirketleri bu seneye 10 milyar TL yatırımla hazırlandı. Özellikle geç gelen kargolarla anılan ve tüketici şikayetlerinin arttığı kasım indirimleri hakkında konuşan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, söz konusu 10 milyar TL’yi aşan yatırımla kapasitesini 2 katına çıkardığını açıkladı.
İKİ KATI KAPASİTEYE ULAŞILDI
- KARİD’den yapılan yazılı açıklamada Başkanı Fatih Önyol, üye kuruluşların personel sayısının 200 binden fazla olduğunu ifade etti. Sektörün gerek personel sayısı, gerek teknolojik altyapısı, gerek araç mevcudu ile çok daha güçlü bir hale geldiğine dikkati çeken Önyol, şu an mevcut taşınan kargonun iki katını dahi taşıyabilecek noktaya gelindiğini belirtti.
200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Kargo sektöründe 200 binden fazla insanın istihdam edildiğini belirten Önyol, şunları kaydetti: “Sektörde görev yapan 200 bin arkadaşımız her gün tam 15 milyondan fazla adrese hizmet veriyor. 50 bin araç günde ortalama 8 milyon kilometre yol yapıyor. Yapılan bu faaliyetlerin tamamının aslında ticari faaliyetlerin bir tamamlayıcısı olduğunu unutmayın. Kargo, kurye ve lojistik sektörünün gelişimi demek, ülkedeki tüm ticari faaliyetlerin hızlanması ve büyümesi demektir.” Önyol sektörün pandemi döneminde yıldızının daha parladığını ve şirketlerin kolay uyum sağladığını dile getirdi.
Dünyadaki rakipleri geride bıraktık
- Yurt dışındaki tüm örnekleri yerinde incelediğini vurgulayan Önyol, “Türkiye’deki Kargo Kurye ve Lojistik sektörü, artık dünyadaki rakiplerine göre çok kaliteli ve sorunsuz hizmet vermektedir. Sektörün büyüklüğü ve gelişim hızı dünyanın en gelişmiş ülkelerinde faaliyet gösteren rakiplerimizden geri kalmaz. Sektör her yeni yıl, bir önceki yıla göre daha iyi bir noktada. Gerek personel sayısı ile gerek dağıttığı kargo sayısı ile gerekse teknolojik gelişimi ile bu ilerlemeyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz pandemi ile yüzleştiğinde büyük bir sorumluluk duygusu ile bu yükü sırtlamayı başardı ve pandemiden güçlenerek çıktı” değerlendirmesinde bulundu.