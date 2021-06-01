Ekonomi Kargu dünyanın dilinde BMye göre tarihte bir ilke imza attı
SAVUNMA SANAYİ

Kargu dünyanın dilinde: BM’ye göre tarihte bir ilke imza attı

Türkiye’nin insansız hava araçları uluslararası düzeyde ses getirmeye devam ediyor. BM raporunda patlayıcı yüklü Kargu-2 kamikaze SİHA’nın Libya’da Hafter güçlerine karşı gösterdiği performansa dikkat çekildi. New York Post ise “Katil drone, kendisine söylenmeden hedefini avladı” başlığı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kargu dünyanın dilinde: BM’ye göre tarihte bir ilke imza attı
Fotoğraf: Arşiv

Türk savunma sanayiinin insansız hava araçları konusunda ulaştığı seviye uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in Mart 2021 raporuna göre, patlayıcı yüklü Türk yapımı Kargu-2 kamikaze drone, Libya’da darbeci Hafter güçlerini “kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği” saldırıyla vurdu. Kargu’nun komut almadan, yapay zekasıyla yani otonom olarak saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan raporda aktarıldığına göre, Libya’daki çatışmalar esnasında darbeci Hafter güçleri, saldırılarının püskürtülmesinin ardından patlayıcı yüklü Türk yapımı otonom kamikaze drone Kargu-2 tarafından bulunarak vuruldu. Raporda, verilen zarara veya drone saldırısı sonrası ölü sayısına ilişkin bilgi verilmezken, bu olayın, makine öğrenimine dayalı otonom bir silahın bilinen ilk vakası olarak kabul edildiği belirtildi.

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  • Raporda yer verilen bu gelişme, dünya basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Amerika merkezli Axios haber sitesi, gelişmeyi “Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir” başlığıyla duyurdu. New Scientist dergisi, “Drone’lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir” ifadesine yer verirken, New York Post ise “Katil drone, kendisine söylenmeden bir insan hedefini avladı” başlığıyla saldırıyı okuyucularına duyurdu. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Kargu, asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen bir insansız hava aracı. Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılarak tehdit unsurları etkisiz hâle getirilebiliyor.

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