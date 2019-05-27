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Ekonomi Kart aidatına bitmeyen isyan
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kart aidatına bitmeyen isyan

Kredi kartı aidatı, yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankaların, 6 milyar liralık pazarı kaybetmemek için yasayı hiçe saydığı iddia ediliyor. TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu, “BDDK duruma müdahale etmeli. Tüketicilere kart aidatı yansıtacak bankaların, vatandaşın rızasını almasını sağlayacak düzenlemeleri mevzuata koymasında yarar var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketici örgütü temsilcileri, kredi kartı aidatında yıllık alınan toplam miktarın 6 milyar lirayı aştığını öne sürerek, bu durumun tüketicileri mağdur etmesi nedeniyle yeni düzenleme yapılmasını talep etti. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni Tüketici Kanunu’nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini anlatan Ağaoğlu, “Bankalar Tüketici Kanunu’nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor” diye konuştu.

Aydın Ağaoğlu

5 YIL ÖNCE TARİH OLDU

Kanun incelendiğinde, aidatsız kart vermenin bankaya yüklendiğinin, bankanın tüketici talep etmeden ona aidatsız kart sunması gerekliliğinin görüldüğüne işaret eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Konuyu bilmeyen milyonlarca tüketici ya farkına varmadan bunu ödüyor ya da banka ile girdiği söz düellosunu kaybediyor. Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor. Şu anda aidatsız kart türü sunulmadan yansıtılan tüm aidatlar hukuka aykırıdır.”

BDDK GEREKENİ YAPSIN

Tüketicinin haklarını bilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketiciler aidatsız kart talep ettiklerinde tüm bankalar aynı tür cevap veriyorsa bu da 4054 sayılı Rekabet Kanunu’na aykırılık oluşturur. BDDK’nin duruma müdahale edip tüketicilere aidat yansıtacak bankaların mutlaka tüketicinin rızasını almasını sağlayacak düzenlemeleri ikincil mevzuatta koymasında yarar var” dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin bankalardan, e-posta yoluyla yazılı şekilde aidatsız kart talebinde bulunmasını istedi.

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  • Tüketici mağduriyeti önlensin
  • Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da, kredi kartının en ciddi tüketici sorunlarından olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye’de 67 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek, “Bu kartlar üzerinden her yıl 100 liradan 500 liraya kadar varan aidat alınıyor. Burada banka, şirket herkes kazançlı, tek mağdur tüketicidir” diye konuştu. Kredi kartı aidatı alınmasına karşı olduklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: “Tüketicilerimiz kredi kartlarıyla ilgili derneğimizi arayarak çaresiz şekilde ne yapacağını sormaktadır. Kredi kartı aidatı konusu yasal olsa dahi hukuki dayanaktan yoksundur. Bu konuda yeni düzenleme bekliyoruz. Banka kartları üzerinden alınan aktif ve gecikme faizleri yüksektir. Bu onların tüm masraflarını karşılamasına rağmen ayrıca yıllık kart ücreti alınması katlamalı bir para alma şeklidir.”

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