Kasım ayı ihracatı 23 milyar dolar

Küresel pazarlardaki daralma ve en önemli ticaret ortağımız Avrupa Birliği bölgesindeki ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye, ihracatı artışını sürdürdü. Buna göre, kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. İhracatın son 4 aydır kesintisiz artışına paralel ithalatta düşüş eğilimini sürdürerek dış ticaretteki makas daralmayı sürdürdü.





İTHALATTA YÜZDE 5,6 DÜŞÜŞ

Kasımda ithalat yüzde 5,6 oranında azalarak 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 80 iken, temmuzda yüzde 61, ağustosta yüzde 71,3, eylülde yüzde 81,7, ekimde yüzde 77,8 ve kasımda yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayında dış ticaret açığımızda da bir önceki yılın kasımına kıyasla yüzde 32,6 oranında bir azalış meydana geldi ve dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara kadar düştü. Kasım ayı ihracat verileri, İstanbul'da, Ticaret Bakanı Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katıldığı toplantıyla açıklandı. Bolat yaptığı konuşmada, küresel tüm zorluklara rağmen temmuz ayında başlayan ihracatın yükselişinin ağustos, eylül ve ekimde devam ettiğini söyledi. Kasımda da yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Bolat, "Bu rakamlarla temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar oldu. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artış. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı bir ay sonra 256 milyar doları görürüz inşallah" dedi.





BAE YÜKSELİŞTE

Bakan Bolat, “İlk sıradaki Almanya'ya 1 milyar 750 milyon dolar, ikinci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 1 milyar 460 milyon dolar ve Irak’a 1,2 milyar dolar ihracat yaptık” şeklinde konuştu. BAE’nin hızlı yükselişi Türkiye’nin Körfez ülkelerine yönelik başlattığı açılımın etkisi olarak yorumlandı. Savunma sanayii de bu yılın 11 ayında ihracatını yüzde 30,1 artırdı. Sektörün, 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu.





Cari dengede iyileşme sürüyor

Cari işlemler Dengesi olumlu gelişmeler olduğunu belirten Bolat, şu bilgileri verdi: ”Aşağı yukarı 60 milyar dolar çıkan yıllıklandırılmış cari açık ki tedbir alınmamış olsaydı geçen yaz 70 milyar doların üzerine çıkabilirdi. Eylül ayında fazla verdik. Ağustos ayında denge sağladık. Eylülde 1,9 milyar dolar fazla verdik ve 23 ayın en yüksek seviyesiydi. Ocak-eylül, 9 ay itibarıyla 40,8 milyar dolardı. Yıllıklandırılmışta ise 51,7 milyar dolara geriledik. Eylül itibarıyla OVP hedefimiz 43 milyar dolar civarında. Biz ekim, kasım ayında da elimizde dış ticaret rakamlarına göre bir denge durumu görüyoruz. İnşallah OVP hedefine yakın bir rakamla yılı kapatacağız."





OTOMOTİV YİNE İLK SIRADA

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3 milyar 172 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2 milyar 900 milyon dolarla kimya, 1 milyar 430 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 400 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 250 milyon dolarla mücevher şeklinde sıralandı. Birim ihracat değerimiz 1,49 dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 537 milyon dolar katkı verdi" ifadesini kullandı.



