Katar'a milli çıkarma: Lüks projeler yatırımcıyla buluştu

Katar’ın başkenti Doha’da kapılarını açan Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı Cityscape Katar’a Türkiye ilk kez milli katılım gösterdi. Fuara İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncülüğünde Türkiye’den 14 firma katıldı. 3 firma ise bireysel stantlarında Cityscape Katar’da iş bağlantıları kurmak için çalışma yapıyor. Katar Başbakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani’nin himayesinde gerçekleştirilen fuar, Katar'ın bu yıl yapılan tek gayrimenkul fuarı olma özelliğini taşıyor. 100’ü aşkın firmanın katıldığı organizasyon bugün kapılarını kapatacak.

FUAR FIRSATLAR SUNUYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar’ın, yatırımcılara ve gayrimenkul satın alanlara uluslararası yatırım fırsatlarını, özel teklifleri, konut ve ofis projelerini ve yerleşim yerlerini keşfetme fırsatı veren, ülkenin en prestijli ve etkili gayrimenkul yatırım, geliştirme ve ağ oluşturma fuarı olduğunu söyledi. Konut, ticari, endüstriyel olmak üzere gayrimenkulün tüm kategorilerinin Cityscape Katar’da bir arada bulunduğunu belirten Avdagiç, “Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden Türk gayrimenkul projelerinin tanıtılması için Cityscape’i önemli bir platform olarak görüyoruz” dedi.

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç

DÜNYA KUPASI HAREKETLİLİK KATACAK

2022 FIFA Dünya Kupası’nın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenleneceğini hatırlatan Avdagiç, “Kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası da Katar’a önemli bir ticari hareketlilik getirecek. Girişimcilerimizin bu fırsatlardan yararlanması sağlamak, ihracatımıza gayrimenkul sektörünün katkısını artırmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

KATAR’LA TİCARETİMİZ HIZLA ARTIYOR

Avdagiç, Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yer alan Katar’ın, hidrokarbon kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu ve ekonomisinin petrol ve doğal gaza dayalı olduğunu vurguladı. Türkiye ve Katar arasındaki dış ticaretin her yıl daha da geliştiğini kaydeden Avdagiç, “Türkiye, Katar ile olan ticaret ilişkisinde cari fazla veren bir tabloya sahip. Bu yılın ilk 4 ayında Katar’a 414 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aynı dönemde ithalatımız 222 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1.7 milyar dolarlık toplam ticaretimizi bu yıl aşabileceğimizi öngörüyoruz. Küresel kriz ve pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi artma eğilimini sürdürüyor” dedi.

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45 bin ziyaretçi ağırlanacak

Yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, Türkiye milli katılım alanında Aremas, BE , Boss4 , Delta , EMS Yapı, Fibo Travel Sağlık Turizm, İlk Adım, Londra Gayrimenkul, Msv, Pera Property, Property Turkey, Vartur Emlak, Viya, Zebra Pro Danışmanlık firmalarıyla yer aldı. Temel Taş Proje, Property Expo Gayrimenkul ile Casa Proje Pazarlama ise bireysel standları ile fuara katıldı.

Katar, en fazla iş üstlenilen 9. ülke

Türk müteahhitlik şirketlerinin küresel pazarda önemli işlere imza attığının altını çizen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk müteahhitlik firmalarının son 50 yılda Katar’da 19.1 milyar dolarlık proje üstlendiğini söyledi. Avdagiç, bu dönemde Türkiye’nin müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin ülkelere göre dağılımında Katar’ın 9’uncu sırada bulunduğunu kaydetti.