Katılım bankaları teknolojiye odaklandı

Finansal işlemlerin teknoloji ile entegrasyonu konusunda son yıllarda hayatımıza pek çok yenilik dâhil oldu. Bu yenilikler arasında en fazla dikkati çeken yapay zekâ temelli chatbotlar, blokzincir teknolojisi ve açık bankacılık uygulamaları. Bu uygulamalar bize yepyeni bir çağın başlangıcını haber veriyor. Günümüzde en az bir finansal kuruluşta hesabı bulunan kişiler olarak hepimiz ilk kez chatbot’larla yani robotlarla iletişime çağrı merkezleri vasıtasıyla geçtik. Sonrasında da hızla birçok finansal işlemde chatbot’larla iletişim kurduk. Ardından hızla blokzincir teknolojisi hayatımıza girdi.

DOĞRU YATIRIM KAZANDIRIYOR

Blokzincir teknolojisi, adını kamuoyuna derin web üzerinden duyurması nedeniyle başta şüpheyle karşılanmış olsa da dünyanın en güvenilir kayıt sistemi olmasıyla ününü geleceğe taşıyor. Hatta yenilikleri yakalamak ve küresel gelişmelere uyum sağlamak adına özel kuruluşların yanı sıra hükümetler de buna yönelik çalışmalara ağırlık kazandırıyor. Hâliyle birçok banka ve finans kuruluşu da blokzincir teknolojisini kullanarak ürün ve hizmetlerini geleceğe hazırlıyor. Yapılan araştırmalar, dünya bankacılık sektörünün blokzincir teknolojisini kullanarak 2022 yılına kadar 20 milyar dolar kâr edebileceğini söylüyor. Tüm bu teknolojiye yatırım yapan ve doğru yöneten finansal kuruluşlar ise pastadan aldığı payı artırabiliyor. İşte katılım bankaları bu alanda da cesur yatırımlarla dikkat çekiyor.

AÇIK BANKACILIK TÜM DUVARLARI YIKACAK

Bankacılık ve finans sektörlerinin dijitalleşmesinde en büyük paya sahip bir diğer kavram ise “finans alanında girişimcilik” olarak tanımlanabilecek ve “finansal teknolojiler” ifadesinin kısaltması olan FinTech’ler. Bu tür girişimlerin ağırlık kazanması; diğer girişimcilik alanlarında rekabetin hız kazanmasına, finansal ürün ve hizmetlerin daha demokratik bir şekilde sunulmasına ve blokzincir ile yapay zekâ gibi teknolojilerin ilerlemesine imkân tanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu yeniliğe dair başarılı çalışmalar ortaya koyan start-up’lar mevcut. Bu durumu tehdit olarak görmeyen finans kuruluşu bu alanda da yatırım yapıyor.

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2 KATILIM BANKASI ARAYÜZÜNÜ AÇTI

FinTech’ler, yeni dönemde bankaların rakibi olarak yükselirken bankalar bu durumu kendi lehlerine çevirerek geliştirdikleri uygulama programlama arayüzlerini (API) FinTech girişimlerinin kullanımına sundu. API market veya API portal adlı bu platformlar, FinTech girişimcilerinin ihtiyaç duydukları arayüze kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. Bankalar da bu sayede kendi kaynaklarını çok fazla kullanmadan müşteri kazanarak cirolarını arttırma avantajı kazanıyor. Açık bankacılık olarak anılan bu yeni ekosistemde, kaynakları yeterli olmayan FinTech girişimleri, tüm bu imkânların bankalar tarafından kendilerine sunulması sayesinde yalnız ürün ve hizmet geliştirmeye odaklanabiliyor. Türkiye’de 47 banka içerisinde API’lerini kullanıma açan altı konvansiyonel banka sayabiliyorken 6 katılım bankasından ise ikisinin API’lerini kullanıma açtığı gözleniyor.

İşte sunulan dijital kolaylıklar

ALBARAKA TÜRK: Müşterilere, internet bankacılığı, mobil asistan, yüz tanıma ile giriş, işlem tekrarlama, kişiselleştirilebilir anasayfa, QR kod ile para çekme ve para taşımayı ortadan kaldıran mobil cüzdan ve üye iş yerlerine pos cihazına ihtiyaç duymadan ödemeyi kolaylaştıran Alneo gibi pek çok ayrıcalık sunuyor. Girişimcilere de birçok kolaylık sağlayan Albaraka Türk, API Market ile FinTech’lerin yolunu aydınlatıyor.

Müşterilere, internet bankacılığı, mobil asistan, yüz tanıma ile giriş, işlem tekrarlama, kişiselleştirilebilir anasayfa, QR kod ile para çekme ve para taşımayı ortadan kaldıran mobil cüzdan ve üye iş yerlerine pos cihazına ihtiyaç duymadan ödemeyi kolaylaştıran Alneo gibi pek çok ayrıcalık sunuyor. Girişimcilere de birçok kolaylık sağlayan Albaraka Türk, API Market ile FinTech’lerin yolunu aydınlatıyor. EMLAKBANK: İnternet ve mobil şubesini müşterilerinin kullanımına sundu. Ayrıca banka, müşterilerine daha yaygın bir kanaldan ulaşmak adına kamu bankalarının ortak ATM uygulamasına da dâhil oldu.

İnternet ve mobil şubesini müşterilerinin kullanımına sundu. Ayrıca banka, müşterilerine daha yaygın bir kanaldan ulaşmak adına kamu bankalarının ortak ATM uygulamasına da dâhil oldu. KUVEYT TÜRK: Dünyanın ilk faizsiz dijital şubesiz bankacılık platformu Senin Bankan uygulamasını kullanıma sundu. Online Finans, Cebe Para Gönder ve QR kod ile para yatırma ve çekme imkânı da sunuyor. Banka CebimPOS ve XTM uygulamalarını da kendi geliştirdi. Müşteriler, XTM Dijital Cihazı ile XTM Çağrı Merkezi yetkilisine bağlanarak birçok bankacılık hizmetini dakikalar içerisinde gerçekleştirebiliyor. Banka, Türkiye’de API’lerini kullanıma açan ilk banka olma özelliği de taşıyor.

Dünyanın ilk faizsiz dijital şubesiz bankacılık platformu Senin Bankan uygulamasını kullanıma sundu. Online Finans, Cebe Para Gönder ve QR kod ile para yatırma ve çekme imkânı da sunuyor. Banka CebimPOS ve XTM uygulamalarını da kendi geliştirdi. Müşteriler, XTM Dijital Cihazı ile XTM Çağrı Merkezi yetkilisine bağlanarak birçok bankacılık hizmetini dakikalar içerisinde gerçekleştirebiliyor. Banka, Türkiye’de API’lerini kullanıma açan ilk banka olma özelliği de taşıyor. TÜRKİYE FİNANS: Müşterileri bir çok bankacılık işlemini dijital kanallardan yaparken, potansiyel müşterileri ise kurye ile yerinde ziyaret edilerek şubeye gitmeden müşteri olabiliyor. PTT ve Yapı Kredi Bankası ile yaptığı ortak ATM anlaşması ile 8700’den fazla ATM’den müşterilerine ulaşıyor. Sektörde bir ilk olarak müşterisi olmayanlara da QR kod ile para yatırma, “Cep onay” ile dijital kanallara SMS’siz giriş, telefon bankacılığında ses tanıma, sözleşmelerin mobil uygulama kanalı ile onaylanması gibi yenilikçi çözümler sunuyor. Ayrıca sunduğu yaklaşık 30 adet bankacılık servisi ile FinTech’lerin finansal işlem yapmasını sağlıyor. Banka, sektörde bir ilk olarak hayata geçirilen TFXTarget platformu ve mobil uygulaması ile müşterilerine, döviz ve kıymetli maden hareketlerini dünya piyasalarıyla eş zamanlı olarak takip edebilme, 5 gün 24 saat boyunca işlem yapabilme olanağı sunuyor. Bilgisayar ve akıllı telefonlardan kolayca ulaşılabilen uygulama, telefonlar kapalı iken bile işlem yapılmasına olanak sağlıyor, cari hesaplara anlık olarak entegre şekilde çalışıyor.

Müşterileri bir çok bankacılık işlemini dijital kanallardan yaparken, potansiyel müşterileri ise kurye ile yerinde ziyaret edilerek şubeye gitmeden müşteri olabiliyor. PTT ve Yapı Kredi Bankası ile yaptığı ortak ATM anlaşması ile 8700’den fazla ATM’den müşterilerine ulaşıyor. Sektörde bir ilk olarak müşterisi olmayanlara da QR kod ile para yatırma, “Cep onay” ile dijital kanallara SMS’siz giriş, telefon bankacılığında ses tanıma, sözleşmelerin mobil uygulama kanalı ile onaylanması gibi yenilikçi çözümler sunuyor. Ayrıca sunduğu yaklaşık 30 adet bankacılık servisi ile FinTech’lerin finansal işlem yapmasını sağlıyor. Banka, sektörde bir ilk olarak hayata geçirilen TFXTarget platformu ve mobil uygulaması ile müşterilerine, döviz ve kıymetli maden hareketlerini dünya piyasalarıyla eş zamanlı olarak takip edebilme, 5 gün 24 saat boyunca işlem yapabilme olanağı sunuyor. Bilgisayar ve akıllı telefonlardan kolayca ulaşılabilen uygulama, telefonlar kapalı iken bile işlem yapılmasına olanak sağlıyor, cari hesaplara anlık olarak entegre şekilde çalışıyor. VAKIF KATILIM: İnternet şube, mobil şube, ATM ve Müşteri İletişim Merkezinin yanı sıra banka, Engelsiz Bankacılık ile de işitme engelli statüsündeki müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden kolay ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Banka, kullanıcı dostu ekran tasarımı ve kolay erişilebilir zengin işlem seti ile müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılıyor. Vakıf Katılım, tek pin ile giriş imkânı sunan mobil şube uygulaması ile de Android ve iOS cihazlarından birçok bankacılık işlemini yapmayı sağlıyor.

İnternet şube, mobil şube, ATM ve Müşteri İletişim Merkezinin yanı sıra banka, Engelsiz Bankacılık ile de işitme engelli statüsündeki müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden kolay ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Banka, kullanıcı dostu ekran tasarımı ve kolay erişilebilir zengin işlem seti ile müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılıyor. Vakıf Katılım, tek pin ile giriş imkânı sunan mobil şube uygulaması ile de Android ve iOS cihazlarından birçok bankacılık işlemini yapmayı sağlıyor. ZİRAAT KATILIM: İnternet şubesi aracılığıyla müşterilerinin hesaplarına güvenli bir ortamda ulaşmasını sağlıyor. Bireysel ve kurumsal internet şubesinden bankacılık işlemlerini 7 gün 24 saat, şubeye kıyasla çok daha düşük ücretlerle ve avantajlı oranlarla gerçekleştirme imkânı sunan Ziraat Katılım, Katılım Mobil uygulaması ile de gerek cep telefonundan gerek bilgisayardan tüm bankacılık işlemlerinin kolaylıkla yapılma olanağı tanıyor. Ayrıca, Ziraat Katılım 2019 3. çeyreğinde hayata geçirdiği Mobil Finansman ürünü ile tüzel müşterilerinin şubeye gitmeden mobil üzerinden finansmana erişimini sağlıyor.