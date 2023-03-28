Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın olağan genel kurulunda konuştu.
2022 yılı jeopolitik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.
2022 yılında Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümeye devam etti.
İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı.
Liralaşma stratejisiyle döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık.
Hedefli kredi anlayışıyla 110 milyar TL taahhütlü avans kredisi verildi.
Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşmasıyla KOBİ paylarında büyük artış oldu.
Faiz indirimiyle yatırımlara uygun finansman imkanları sağladık.
FAST sisteminin alışverişlerde kullanımı için karekod kurulumunu tamamladık.