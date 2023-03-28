Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı

Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan ifadeler şu şekilde..

Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan ifadeler şu şekilde..

2022 yılı jeopolitik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.