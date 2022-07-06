Ustalık gerektiren ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirdi. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. İş birliği kapsamında kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık becerisi gerektiren, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve birikimin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL’ye varan destek sunulacak.

BİRÇOK AŞAMA İÇİN AYRI DESTEK

KOSGEB’in başlattığı destek programı kapsamında işletmelere, işletme ve yetiştirme amaçlı destek oranı 150 bin TL, kuruluş işlemleri desteği için 5 bin TL, makine ve teçhizat ihtiyaç desteği olarak 50 bin TL, işletmenin tanıtım ve pazarlama hizmetleri için ise 45 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL’ye varan destek sağlanacak. Programdan faydalanmak isteyen işletme sahipleri, başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne yapacak.

REKLAM

PROTOKOL İMZALANDI

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği için KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş birliği protokolünü imzaladı.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILACAK

Destek programından takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü gibi somut olmayan kültürel miras meslekleri destek alınması için başvuru yapabilecek meslekler olarak belirlendi.

REKLAM

EKONOMİ KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında yeni dönem başladı