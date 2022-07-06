Ekonomi Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL

KOSGEB, uzun yıllardır sürdürülen, ustalık gerektiren ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin liraya kadar destek sağlayacak. Program kapsamında, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL
Arşiv

Ustalık gerektiren ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirdi. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. İş birliği kapsamında kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık becerisi gerektiren, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve birikimin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL’ye varan destek sunulacak.

BİRÇOK AŞAMA İÇİN AYRI DESTEK

KOSGEB’in başlattığı destek programı kapsamında işletmelere, işletme ve yetiştirme amaçlı destek oranı 150 bin TL, kuruluş işlemleri desteği için 5 bin TL, makine ve teçhizat ihtiyaç desteği olarak 50 bin TL, işletmenin tanıtım ve pazarlama hizmetleri için ise 45 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL’ye varan destek sağlanacak. Programdan faydalanmak isteyen işletme sahipleri, başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne yapacak.

PROTOKOL İMZALANDI

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği için KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş birliği protokolünü imzaladı.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILACAK

Destek programından takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü gibi somut olmayan kültürel miras meslekleri destek alınması için başvuru yapabilecek meslekler olarak belirlendi.

KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında yeni dönem başladı
EKONOMİ
KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında yeni dönem başladı

KOSGEB genç girişimcinin yanında
EKONOMİ
KOSGEB genç girişimcinin yanında
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Beyaz Saray: Biden, Türkiyenin F-16 talebini destekliyor

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.