Ekonomi Kayıt için son gün 30 Eylül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kayıt için son gün 30 Eylül

Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmak zorunda. İlgililerin 30 Eylül'e kadar sisteme kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) sayesinde vatandaşlar hangi şirketlerin kişisel verileri nasıl işlediklerini, başka yerlere aktarıp aktarmadıklarını görebilecek. Şirketlerin VERBİS'e zorunlu kayıt süresi 30 Eylül'de doluyor. Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmak zorunda. Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında ise kanunda idari para cezası öngörülüyor.Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda 20 bin Türk Lirası'ndan 1 milyon Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilecek.

DAHA ŞEFFAF OLACAK

  • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundalar. Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Kurul tarafından belirlenen tarihler Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilmişti. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amacını taşıyor.

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