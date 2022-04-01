KDV indirimi toptancıya kaldı: Temizlik ürünlerinde indirimini yansıtmadılar

Toptancı ve bazı marketler temizlik ve hijyen ürünlerinde bugünden itibaren yürürlüğü girecek olan KDV indirimine karşı direnişe geçti. Bakkal ve marketler toptancıların bu hafta için aldığı siparişlere KDV indirimini yansıtmadığını söyledi. Mahalle bakkalları da toptancıların indirim öncesinde zam yapıp sonra da fiyatlarını indirdiğini belirtiyor.

İNDİRİM UYGULANMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve bugünden itibaren temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi üründe KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düştü. Ancak toptancı ve bazı bayilerin market ve bakkalların 1 Nisan ve sonrası için verdikleri siparişlerde KDV indirimi uygulamadığı ortaya çıktı.

LİSTE FİYATI TEHDİDİ

İstanbul Başakşehir’de market işleten bir esnaf toptancıların fiyatlarına KDV indirimini yansıtmamasına isyan etti. 1 Nisan’dan sonra teslim edilmesi için sipariş verdiği temizlik ürünlerindeki fiyatların değişmediğini gören esnaf, toptancıların kendisini açıkça tehdit ettiğini söyledi. Esnaf, “Ürün aldığım toptancı bana ‘Biz zaten size indirimli ürün veriyoruz. Eğer KDV indirimi diye diretirsen ürünleri iliste fiyatı üzerinden satarız ve sen zararlı çıkarsın’ diyor. Ben de sipariş ettiğim ürünleri iptal ettim. Ancak elimde ürün kalmayınca mecburen sipariş vereceğim" dedi.

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ÖNCE ARTIRIP SONRA İNDİRİYORLAR

Yürürlüğe giren indirim için hazırlık yaptıklarını belirten Bayrampaşa’daki bir esnaf, firmaların KDV indiriminden önce bazı ürünlerine zam yaptığını söyledi. Firma zamlarının üzerine toptancıların da KDV inidirmini fiyatlara yansıtmadığını ifade eden esnaf, bu yüzden kendilerinin de indirime gitmediğini bildirdi.

‘KDV’Yİ İNDİRMEDİK’ İTİRAFI GELDİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bazı toptancılar da ürün fiyatlarında indirime gitmediklerini açıkça söyledi. Aradığımız toptancılar KDV indirimini bir iki üründe fiyata yansıttıklarını, temizlik ürünlerinin hiç birinde KDV indirimine gitmediklerini vurguladı. Toptancılar, “Zaten firmalar zam yaptı” diyerek kendilerini savundu.

EKONOMİ Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor

FOTOĞRAF 14 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce yapılan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimini vurgulayarak yeni indirim müjdelerini sıraladı. Peki yeni KDV indirimleri neler? Yüzde kaç indirim yapıldı? İşte detaylar... \"Küresel ve bölgesel krizler, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde bulunarak KDV düzenlemesi hazırladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:<br><br>\"İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve parakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pekçok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve t arımsal sulamada kulanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. DETERJAN, SABUN, TUVALET KAĞIDI...<br><br>Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık. Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre d eğişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler. Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz. Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ota galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz. Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüaksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi: Çok sayıda ürüne indirim Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce yapılan temel gıdada KDV indirimini hatırlatarak yeni KDV indirimlerini duyurdu. Peki hangi ürünlere KDV indirimi geldi? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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