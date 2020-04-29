Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kebap tüketiminde tarihi düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kebap tüketiminde tarihi düşüş

Kebabın başkenti olarak bilinen Adana’da kebap tüketimi korona virüs nedeniyle yüzde 80’in üzerinde düşüş gösterdi. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, bu düşüşün kentin tarihinde ilk kez olduğunu vurgulayarak, “Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Adana’da et tüketimi günlük 30 tondan 5 tona kadar düştü.
Adana’da et tüketimi günlük 30 tondan 5 tona kadar düştü.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde toplu gıda tüketiminin olduğu restoran, lokanta ve kafe gibi iş yerlerini 17 Mart itibariyle geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Restoranlar müşterilerine sadece paket ve al-git sistemi üzerinden hizmet verirken, birçok iş yeri önlem amacıyla tamamen hizmet dışı kalmayı seçti.

  • Bu tedbirler nedeniyle kebabın başkenti olarak bilinen Adana’da ise et tüketimi günlük 30 tondan 5 tona kadar düştü.

"Esnafın yüzde 80’i kapattı"

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana’da tüketilen etin yüzde 80’inin kebapta kullanıldığını belirterek, “2 bin 200 civarında esnafımız var. Bunun yüzde 80’i tam kapalı. Yüzde 20’si de paket sipariş olarak çalışıyor. Ancak paket siparişte pek tutulmuyor. İnsanlar bu süreçte dışarıdan yemek yemeyi pek düşünmüyor” diye konuştu.

"İlk kez böyle düşüş yaşandı"

Et tüketimindeki düşüşün Adana tarihi boyunca görülmediğini vurgulayan Arslan, “Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı. Ramazan Bayramı’nda bile kebapçılar kapatmazdı dükkanlarını. Bir tek Kurban Bayramı’nda kapatırlardı. Adana tarihinde ilk kez böyle hızlı bir düşüş yaşandı. Yüzde 80-85 civarında düştü tüketim” ifadelerini kullandı.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve dükkanını Ramazan ayı nedeniyle açan Yaşar Aydın kendisine göre tüketimin yüzde 90 oranında düştüğünü söyledi.

Aydın, “Adana kebap olarak bilinir. Adana’da tüketilen etin yüzde 70-80’ı kebaba gidiyor gerisi yemeklerde tüketiliyor. Çoğu esnaf da kapalı olunca o etler de tüketilmiyor. Ülkelerden, şehirlerden insanlar kebap yemeye geliyordu. Herkes bu virüsün gitmesini bekliyor. İnşallah bir an önce bu virüs geçer ve insanlar misafirlerini bu kebap cennetinde ağırlar. Çünkü Adana kebap dedin mi üstüne başka bir yemek yok. Bu süreçte yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz” dedi.

Makina Kimya Endüstrisi hurda satışı yapacak
EKONOMİ
Makina Kimya Endüstrisi hurda satışı yapacak
Abone Ol Google News
Tüm kararları açıkladı

Tüm kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.

İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.
Aylık 7 bin 500 TL!

Aylık 7 bin 500 TL!

Valilik ve kaymakamlıklar çalışacak işçi arıyor.
'Zeytin fidesi' kavgası

'Zeytin fidesi' kavgası

​Eski husumet kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var.
Ben mezara<br>gittim geldim

Ben mezara
gittim geldim

61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
Biraz daha<br>dişimizi sıkacağız

Biraz daha
dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Koronavirüse<br>karşı kapılı önlem

Koronavirüse
karşı kapılı önlem

​Köylerine yabancıların girişine izin vermiyorlar.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.