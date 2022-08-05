Ekonomi Kelebek Mobilyada hesaplı günler başladı Şimdi hesaplı alışveriş yapma zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kelebek Mobilya’da hesaplı günler başladı: Şimdi hesaplı alışveriş yapma zamanı

Kelebek, evinizi tam da istediğiniz şekilde döşeyip keyifli anlar yaşayabilmeniz için bu yaz da yanınızda. Üstelik ING’ye özel peşin fiyatına vade farksız 24 ay taksit seçeneği, nakit alışverişlerde ise %20’ye varan ekstra indirimlerle.

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Haber Merkezi Diğer
Kelebek Mobilya’da hesaplı günler başladı: Şimdi hesaplı alışveriş yapma zamanı
Foto: Arşiv.

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, evini güzelleştirmek, yaşam alanlarına şıklık ve üst düzey konfor katmak isteyenleri bütçe dostu kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Zevkine göre döşenmiş bir evde yaşamak herkesin hakkı. Şimdi hesaplı alışveriş zamanı.

Yaza özel kampanya kapsamında, Kelebek Mobilya’ya gelenler nakit alışverişlerinde yüzde 20’ye varan ekstra indirimlerle alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Avantajlı fırsatları bununla da bitmeyen Kelebek Mobilya, tüketicilerine bu yaz uzun vadeli ödeme kolaylığıyla mobilya alışverişlerinde peşin fiyatına vade farksız 24 ay taksit seçeneği sunuyor. Kelebek Mobilya’nın evinizi güzelleştirirken cebinizi ferahlatacak kampanyası 15 Ağustos’a kadar tüm Kelebek mağazalarında geçerli olacak.

Zorlu ekonomik koşullarda tüketicilerinin bütçesine fayda sağlamayı amaçlayan Kelebek’te, bütçe dostu kampanyalar yıl boyunca devam edecek.

https://www.kelebek.com

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

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