Kenetlenerek atlattık

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Ekonomide ciddi bir enerji ve zaman kaybına neden olan FETÖ ihaneti, milletçe kenetlenerek ortaya koyduğumuz direnişle püskürtüldü. İş dünyasının yatırım, üretim ve istihdamın seferberliğiyle karşı koyduğu ihanetin etkileri kısa sürede ortadan kaldırıldı. Hain girişimin yıl dönümünde değerlendirmelerde bulunan iş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşu başkanları, “Türkiye’nin yükselişi için kararlılıkla çalışmaya devam” mesajı verdi. Türkiye’yi hedef alan hainleri lanetleyen iş dünyası, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

DEMOKRASİ DERSİ VERDİK

Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlattı. Abdurrahman Kaan, “Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir” dedi. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’larından MÜSİAD’ın her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ifade eden Kaan, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduklarını kaydetti. Kaan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MÜSİAD’ın, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını, milletin demokrasi mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya giriştiğini dile getirdi.

REKLAM

ÜLKEMİZİN GÜCÜNE İNANIYOR GURURLA TEMSİL EDİYORUZ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti: “İş dünyası olarak bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak ekonomimizin ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Üretimin ve ihracatın öneminin günden güne artmakta olduğu ülkemizde, kimya ihracatı da son 6 aydır en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İhracatçılar olarak Türkiye’nin gücüne inanmaya ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz.”

2020’DEN İTİBAREN YENİDEN BÜYÜME İVMESİ BEKLENİYOR

Altan Elmas

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Türk milletinin, üç yıl önce 15 Temmuz’da gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını belirterek, ülke olarak son bir yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdiklerini, enflasyon, kur baskısı gibi zorlu mücadeleler verdiklerini kaydetti. Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu: “İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş piyasalarda rahatlama olacağını göreceğiz. 2020’den itibaren tekrar büyüme ivmesi yakalayacağız. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum.”

DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİ VURGUSU

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, toplumun zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayarak, “Birlik ve beraberlik içinde, ortak hedeflere, ortak bir bilinçle hareket eden Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak faaliyetlerimizi, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

AKILLI ŞEHİRLERİN OLUŞMASI İÇİN ÖNCÜLÜK EDECEK

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, “Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize, sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük edeceğiz. Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

30 BİN YÖNETİCİYE MEKTUP GÖNDERDİK

Ceyda Erem

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ise, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hürriyetine ve geleceğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini anımsattı. Erem, şunları kaydetti: “CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam otuz bin üst yöneticiye (CEO) mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza yabancı alıcılar yoğun ilgi gösterdi. 2016 yılı da dahil olmak üzere organize ettiğimiz tüm fuarlarımızda yabancı ziyaretçi sayımız beklentilerin çok üzerinde arttı.”